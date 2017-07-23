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حركة مشار تتهم أوغندا بقصف قاعدة في أعالي النيل

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جوبا 23 يوليو 2017 ـ ادعت حركة التمرد الرئيسية التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار في جنوب السودان، ان طائرات حربية أوغندية نفذت غارات جوية على قاعدتها في ولاية اعالي النيل يوم الجمعة.

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رياك مشار (وكالة اسوشيتد برس)

وقال المتحدث باسم المعارضة المسلحة الجنرال ويليام جاتجياث دينق ان طائرتين مدججتين بالسلاح قصفتا موقعا للمتمردين في منطقة (ثوتشدنق) في محاولة لانقاذ قوات موالية للحكومة، وزاد "في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباح الجمعة، بدأت مروحيتان أوغنديتان بقصف موقع تابع للحركة الشعبية- جناح مشار ".

وأوضح مسؤول التمرد في بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) أن الرد على الغارات الجوية من قواتهم على الأرض أجبر الطائرات الحربية الاوغندية على فقدان التركيز ومن ثم المغادرة.

وأردف "وحدة المدفعية التابعة للجيش الشعبي ردت بشكل قوي على الهجوم الجوي حتى اضطرت الطائرات الأوغندية إلى قصف القرى المجاورة بصورة عشوائية".

وأكد المتحدث باسم المعارضة المسلحة ان الغارات الجوية لم تسفر عن سقوط ضحايا، لافتا إلى مقتل ما لا يقل عن 37 جنديا مواليا للحكومة.

ولم تتمكن (سودان تريبون) من التحقق بشكل مستقل من ادعاءات المتحدث باسم المتمردين.

وفي الوقت نفسه اتهم المتحدث باسم حركة مشار حكومتي جوبا وكمبالا بتنسيق خطة هجوم مشتركة على مايوت وباجاك، محذرا من ان اى محاولة لاحتلال مايوت او باجاك سيكون خطأ فادحا على الجانب الحكومى.

ودعا مسؤول المتمردين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى ودول الترويكا الى ادانة جوبا واوغندا بشأن هذه الهجمات التى تنتهك وقف اطلاق النار من جانب واحد الذى اعلنه الرئيس سلفا كير.

وأضاف "اننا نواصل باستمرار ابلاغ الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والترويكا والمجتمع الدولى بأننا نشهد القتال الذى اثاره الزعيمان ضد اعادة إحياء عملية السلام الموقعة 2015".

وتأتي هذه الضربات الجوية، إذا تم التأكد منها, بعد ايام من لقاء الرئيس كير مع نظيره الاوغندي في محاولة لاعادة توحيد مختلف فصائل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفي مايو من هذا العام اتفقت ثلاثة فصائل من الحزب الحاكم فى جنوب السودان فى كمبالا على تنحية خلافاتهم جانبا ووضع خريطة طريق لاعادة توحيد الحزب التاريخي.

وانزلق جنوب السودان في صراع في ديسمبر 2013 حيث تحول التنافس بين كير ونائبه حينها رياك مشار إلى حرب أهلية.

وقد تسبب القتال فى اسوأ ازمة للاجئين في افريقيا حيث فر اكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم.



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