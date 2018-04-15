 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 15 نيسان (أبريل) 2018

حركة مشار تتهم الجيش الحكومي بشن هجمات جديدة على مواقعها

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 15 أبريل 2018- اتهمت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القوات الحكومية السبت بمهاجمة مواقعها في ولاية ليتش الشمالية.

JPEG - 26 كيلوبايت
جنود من الجيش الحكومي في باقيري بولاية الاستوائية ..20 أغسطس 2015(أ ف ب)

وقال نائب المتحدث باسم الحركة لام غابرييل في بيان "صباح اليوم السبت خرجت قوات النظام من خنادقها وهاجمت مواقعنا في بوو ونهاليديو وبعض القوات في طريقها إلى مير مير ووكوكاي في ولاية ليتش الشمالية".

وادعى مسؤول المتمرد كذلك أن حاكم شمال ليتش جوزيف مونيتيل أمر بالهجوم على المناطق التي تسيطر عليها حركة مشار في الولاية، وأضاف " القتال لا يزال مستمرا وسنكشف مزيد من التفاصيل في وقت لاحق."

وفي مكالمة هاتفية مع (سودان تربيون) قال جاي جيمس، أحد سكان بانتيو ، إن القتال بين القوات التابعة لمشار والجيش الحكومي بدأ منذ الجمعة حتى صباح السبت في جنوب غرب بانتيو وباو بايام في محافظة كوتش.

ودعا نائب المتحدث باسم حركة التمرد الحركة آلية وقف إطلاق النار للتحقيق في هذا العمل الإجرامي في أقرب وقت ممكن.

وكان مسئول أميركي رفيع المستوى طلب الجمعة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) الكشف عن جميع تقارير آلية وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وفي بيان صدر بعد ختام دورته الـ 61 حول الوضع في جنوب السودان في 26 مارس، أعرب مجلس وزراء (إيقاد) عن قلقه الشديد بشأن التقرير المقدم من الآلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات حكومة جنوب السودان في منطقة الناصر 12 فبراير 2018.

وجاء في البيان أن المجلس "قرر تماشيا مع بيان المجلس الصادر في 26 يناير 2018، اتخاذ عقوبات محددة الهدف ضد المخالفين الأفراد والرجوع إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لاتخاذ إجراءات عقابية مناسبة". ولكن منذ صدور البيان لم تعلن الهيئة الإقليمية أي جزاءات.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الرئيس وكاشا والحالة ماشة (٣-٤) 2018-04-15 10:54:50 مصطفى عبد العزيز البطل *الجزيرة أبا والتاريخ الشيوعي للبشير* —- ارتبطت الجزيرة أبا في ذهني بالعنف الدموي، وكنت قد سمعتُ باسمها لأول مرة عام ١٩٧٠م وأنا في مدارج الطلب تلميذاً في المرحلة المتوسطة، ومدينتي عطبرة تمور (...)

خطاب مفتوح إلى المؤتمرين ببرلين حول سلام دارفور 2018-04-14 22:47:19 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية الرفاق الأماجد، المراقبين و الوسطاء الأجلاء، في البدء، نثمن الدور الذي تلعبه القوى المختلفة، المحلية و الإقليمية و الدولية، حيال قضايا الأمن و السلام و الإستقرار في السودان. نضع (...)

حول واقع الصحافة السودانية 2018-04-12 21:32:52 إلى عادل الباز في زمان رؤساء التحرير الذين لا يقرأون عبدالحميد أحمد يولي الأستاذ عادل الباز اهتماماً كبيراً للتحولات التي تطرأ على الصحافة التقليدية وتأثرها بثورة التكنولوجيا وبروز ظاهرة الإعلام البديل، لكنه، الباز، يلخص (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.