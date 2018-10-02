 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

حركة مشار تتهم الجيش الحكومي بمهاجمة مقاتليها في ولاية نهر ياي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 2 أكتوبر 2018- اتهمت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القوات الحكومية بتنفيذ عدة هجمات على مواقعها في ولاية نهر ياي قبل أقل من أسبوعين من عملية فض اشتباك القوات.

JPEG - 90.3 كيلوبايت
قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد الجنرال لام بول جابرييل في بيان الاثنين ان القتال يجري في موندو حيث اقتحمت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مواقعهم يوم الاثنين.

وأردف "استؤنفت الاشتباكات في موندو صباح اليوم 01/10/2018 في حوالي الساعة الثامنة صباحا عندما غادرت قوات النظام مركز جامارا وهاجمت الموقع الدفاعي لقواتنا في موندو، وما يزال القتال مستمرا".

وأضاف أنه في يوم الأحد استولت القوات الحكومية على كندري عندما قامت قواتهم بانسحاب تكتيكي من المنطقة.

ومع ذلك، قال مسؤول التمرد إنهم سيعتبرون هذه الهجمات حالة منعزلة، مطالباً الحكومة سحب جنودها من المنطقتين، وزاد "وإلا فإن أي هجوم على أي من قواعدنا هو هجوم على حركتنا وسيؤدي إلى استجابة سريعة وفقا لذلك".

وتعهد شركاء السلام بالبقاء على اتصال لحل انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار، لكن غابرييل لم يقل ما إذا كان هناك أي اتصال بين مشار وسلفا كير أو أعضاء بارزين آخرين من كلا الجانبين



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)

آخرون في الطريق 2018-10-01 17:44:21 كتب : محمد عتيق ‏لحركة الإسلام السياسي ‏معتقدين أساسيين ‏في ‏ايديولوجيتها : ‏عدم الإيمان بالدوله ، ‏فالوطن عندها ‏هو الاسلام والإسلام هو الوطن (‏أينما يكون الإسلام نكون) ، ‏ورفض الملكية العامة رفضاً مطلقاً‏ وليس فقط (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (2 من 8) 2018-10-01 12:51:25 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk تهافت الصَّادق في المعارضة الغريب في الأمر أنَّ الصَّادق المهدي حين ولج في دهاليز السِّياسة في السُّودان شرع بالمعارضة داخل بيته وحزبه، وولوج المرء الباكر في مثل هذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.