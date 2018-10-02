حركة مشار تتهم الجيش الحكومي بمهاجمة مقاتليها في ولاية نهر ياي

جوبا 2 أكتوبر 2018- اتهمت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القوات الحكومية بتنفيذ عدة هجمات على مواقعها في ولاية نهر ياي قبل أقل من أسبوعين من عملية فض اشتباك القوات.

قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

وقال نائب المتحدث باسم حركة التمرد الجنرال لام بول جابرييل في بيان الاثنين ان القتال يجري في موندو حيث اقتحمت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مواقعهم يوم الاثنين.

وأردف "استؤنفت الاشتباكات في موندو صباح اليوم 01/10/2018 في حوالي الساعة الثامنة صباحا عندما غادرت قوات النظام مركز جامارا وهاجمت الموقع الدفاعي لقواتنا في موندو، وما يزال القتال مستمرا".

وأضاف أنه في يوم الأحد استولت القوات الحكومية على كندري عندما قامت قواتهم بانسحاب تكتيكي من المنطقة.

ومع ذلك، قال مسؤول التمرد إنهم سيعتبرون هذه الهجمات حالة منعزلة، مطالباً الحكومة سحب جنودها من المنطقتين، وزاد "وإلا فإن أي هجوم على أي من قواعدنا هو هجوم على حركتنا وسيؤدي إلى استجابة سريعة وفقا لذلك".

وتعهد شركاء السلام بالبقاء على اتصال لحل انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار، لكن غابرييل لم يقل ما إذا كان هناك أي اتصال بين مشار وسلفا كير أو أعضاء بارزين آخرين من كلا الجانبين