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حركة مشار تتهم القوات الحكومية بشن هجمات جديدة

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جوبا 27 أكتوبر 2018- اتهمت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار القوات الحكومية بشن هجمات على مواقعها في ولاية نهر ياي بعد يوم واحد فقط من ادعاء هجمات في غرب بحر الغزال.

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قوات من الجيش الحكومي في مدينة واو في 16 مايو 2016 (سودان تربيون)

وفي بيان مقتضب صدر السبت قال نائب المتحدث باسم حركة التمرد لام بول غابرييل أن القوات الحكومية شنت هجمات ضد قواتهم في كيندري وكاجو كاجي.

وأضاف مسؤول التمرد أن القتال بدأ حوالي الساعة 7:20 صباح بتاريخ 26 أكتوبر ووعد بتقديم تفاصيل في وقت لا حق.

وعقدت أطراف النزاع في جنوب السودان عدد من الاجتماعات بشأن كيفية إقناع القوات والعناصر غير المنضبطة بالتقيد باتفاق وقف العدائيات ووقف الهجمات على المدنيين، إلا أن الأطراف ماتزال تتبادل الاتهامات وتدعو آلية مراقبة وقف إطلاق النار للتحقيق في الهجمات.

كما يشجع التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية القادة المحليون على مهاجمة المواقع الأخرى قبل تجميع القوات ونشر المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الايقاد.

وقال مسؤول حركة مشار الأربعاء أن القوات الحكومية هاجمت موقعهم في منطقة ليمورو في ولاية نهر ياي، لافتا إلى فرار المدنيين من المنطقة لمعسكرات اللجوء في أوغندا

واتهم غابرييل الجيش الحكومي كذلك بمهاجمة مواقعهم في بازيلا وبقاري في غرب بحر الغزال. وبحسب مسؤول التمرد فإن قوات جوبا أسرت ثلاثة مدنيين في منطقة نجقوفينكي بعد أن أحرقت المنازل.



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