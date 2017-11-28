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حركة مشار تحث لاجئي جنوب السودان على مقاطعة الحوار الوطني

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جوبا 28 نوفمبر 2017- دعا مسؤول في المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان اللاجئين الذين يعيشون في أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان والكونغو لمقاطعة مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس سلفا كير مايو الماضي، مشيرا إلى أن العملية تخلق بيئة "غير مؤاتية" للاجئين الذين يعيشون في المخيمات.

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سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

وفى مقابلة مع (سودان تربيون) الاثنين وصف ستيفن وات، مسؤول حركة التمرد الرئيسية التي يتزعمها نائب الرئيس السابق رياك مشار، مبادرة الحوار بانها "حيلة" تهدف الى إنهاء عملية تنشيط السلام التي تنظمها الكتلة الاقليمية (إيقاد).

وأضاف مسؤول التمرد "إن موقف فصيل الحركة فصيل مشار كان واضحا منذ البداية وهو أنه لا يعترف بهذه المبادرة لأنه خرق للاتفاق، أن المبادرة تبدو وطنية ولكنها منذ البداية تعد مونولوجيا بين الحكومة نفسها لمصلحة بعض اجزاء مجتمع جينج ".

ووفقا لمسؤول التمرد فإن مبادرة الحوار لا تحل رسميا محل اتفاق حل النزاع في جنوب السودان، وأردف "من اجل العدل والشمول، هناك حاجة الى اشراك جميع الاطراف المنخرطة في الصراع قبل الوصول إلى الأبرياء. أن القيادة العليا في الحركة الشعبية لتحرير السودان - فصيل مشار رفضت المبادرة في جميع انحاء العالم لان الموقف الرسمي للمعارضة المسلحة وغالبية شعب جنوب السودان لم يكن ممثلا".

وفشلت محاولات سابقة قام بها اعضاء لجنة الحوار الوطني للقاء مشار المحاصر في جنوب افريقيا بعد ان رفض الاخير مقابلة الوفد.

وقال مسؤول التمرد ان شعب جنوب السودان الذي يعيش في الشتات يجب ان يقاطع المشاركة بالحوار، متهما الرئيس كير بعدم تحقيق السلام في الدولة الوليدة.

وتهدف مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس رسميا مايو إلى إعادة تحديد أساس وحدة شعب جنوب السودان وإعادة تعريف المواطنة والانتماء، وإعادة هيكلة الدولة للإدماج الوطني.

وأدى النزاع في جنوب السودان إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني مدني منذ اندلاعه منتصف ديسمبر 2013.



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