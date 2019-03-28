حركة مشار تدين الهجوم على قافلة سلام في أعالي النيل

جوبا 28 مارس 2019- نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار نصبها كمين لقارب يحمل وفداً للسلام متوجهاً إلى مدينة ناصر من ولاية سوبات\ لاتجور في منطقة أعالي النيل.

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وقال نائب المتحدث باسم الحركة لام بول غابرييل في بيان أصدره الأربعاء إن مسلحين مجهولين هاجموا القارب في 26 مارس مما أدى إلى مقتل عضو في البرلمان بينهم أفراد أمن من الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار.

وأضاف غابرييل أن قبطان القارب وأفراد أمن آخرين أصيبوا في الهجوم، مشدداً على أن "هذا عمل قام به مجرمون لا يقدرون أهمية السلام. إن فريق الأمن التابع للحركة يعمل بجد لملاحقة هؤلاء المجرمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة".

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة بيتر لام بوث لـ(رويترز) إن الحادث وقع في وقت متأخر يوم الثلاثاء عندما نصب مقاتلو ميليشيا الجيش الأبيض المقربة من حركة مشار كميناً لقافلة السلام في قرية بولاية لاتجور، منطقة أعالي النيل.

ودعا بوث هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكذلك مجلس الدفاع المشترك للتحقيق في "العمل الإجرامي وتقديم مفسدي السلام للمحاسبة"