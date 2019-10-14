حركة مشار ترحب بالدعوات الدولية لتشكيل حكومة الوحدة

الخرطوم 14 أكتوبر 2019- رحب فصيل المعارضة الرئيسي في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بالدعوات التي وجهتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بضرورة حل القضايا العالقة قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر المقبل.

زعيم التمرد رياك مشار يتحدث بعد اجتماعه الى سلفا كير في جوبا 11 سبتمبر 2019

وأكدت المجموعة المتمردة، في بيان صدر الاثنين، التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المنشطة نصاً وروحاً.

وأضافت "إن تصريحات سفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستساعد في إبراز عناد النظام في جوبا الذي ينتهك الاتفاقية مع الإفلات من العقاب منذ التوقيع الأول في العام 2015".

وأتهم البيان نظام جوبا بخلق قضايا غير معقولة بصورة متعمدة أصبحت حجر عثرة أمام عملية السلام، مشدداً على أن الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان-فصيل مشار ملتزمة بحل سلمي للنزاع من خلال التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية ، بما في ذلك الفصل الخامس الخاص بالعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة.

وكانت المجموعة المعارضة الرئيسية حذرت في وقت سابق من أنها لن يكون جزءًا من تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان ما لم يتم حل جميع القضايا العالقة.

وفي الأسبوع الماضي، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان مواصلة الاجتماعات بصورة منتظمة لحل القضايا الجوهرية العالقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وقال المجلس إن الاتفاق الذي تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في أحدث دولة في إفريقيا.