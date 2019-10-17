 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

حركة مشار تشدد على حل القضايا العالقة قبل تشكيل حكومة الوحدة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

نيروبي 17 أكتوبر 2019- أكد مسؤول رفيع في حركة المعارضة الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الخميس إن مجموعته لن تكون جزءًا من أي حكومة يتم تشكيلها إذا لم يتم حل القضايا العالقة في اتفاقية السلام المنشطة.

JPEG - 26.6 كيلوبايت
رياك مشار

وقال نائب رئيس لجنة الإعلام في الحركة ماواوا جاتكوث " موقفنا عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية القادمة إذا لم يتم حل القضايا العالقة المتعلقة بالترتيبات الأمنية والقرار السياسي بشأن عدد الولايات وحدودها".

وفي الشهر الماضي، نُقل عن رئيس جنوب السودان سلفا كير قوله إن الحكومة الائتلافية ستشكل في 12 نوفمبر بغض النظر عن عودة زعيم حركة التمرد رياك مشار إلى جوبا.

وشدد جاتكوث في تصريحات لـ (سودان تربيون) أن أي حكومة سيتم تشكيلها في 12 نوفمبر دون معالجة القضايا المعلقة ليست حكومة انتقالية بموجب اتفاقية السلام المنشطة، لافتاً إلى أن مجموعته ملتزمة تمامًا بعملية التنفيذ.

وأضاف مسؤول التمرد "نحن نطالب جميع الأطراف من شركائنا في السلام بالالتزام التام بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشأن حل النزاع في جنوب السودان المنشطة"، مناشداً الكتلة الإقليمية (الإيقاد) والقادة الإقليميين والمجتمع الدولي التركيز على التنفيذ الكامل للاتفاقية بشأن حل النزاع في جنوب السودان بدلاً من الضغط من أجل تشكيل الحكومة في 12 نوفمبر.

والأسبوع الماضي، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف اتفاقية السلام المنشطة مواصلة الاجتماع بانتظام لحل القضايا الجوهرية المعلقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وقال المجلس، في بيان إن الاتفاق الموقع في سبتمبر من العام الماضي، يعد خطوة رئيسية إلى الأمام في عملية السلام ويوفر أملاً حقيقياً للسلام والاستقرار في جنوب السودان.

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب، وهي مزاعم رفضها الأخير.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد..



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سماجة الشر، احتجاب البصيرة.. في تذكّر مساعد البشير 2019-10-17 15:14:11 بقلم : عبدالحميد أحمد حملت صحف الخرطوم الصادرة بالأمس مفارقةً باعثةً على السخرية إذ ترافق على صفحاتها خبران أولهما هو "عزم النيابة العامة على أن تحسم ملفات قضائية عالقة في مواجهة أقطاب النظام الساقط أبرزها تقويض النظام (...)

ثم ماذا عن مؤتمر السلام الشامل في السودان 2019-10-16 11:43:15 الشفيع خضر سعيد تنطلق اليوم في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، الجولة الأولى من مفاوضات البحث عن السلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تصاحبها بعض المفارقات والأسئلة التي تفرض نفسها عليها. أولى هذه المفارقات، (...)

أخواني الشهداء: العيون السود في البطانة كتار 2019-10-14 05:41:16 مجدي الجزولي انهضوا لبوا يا شبابنا هموا شهيدنا الطاهر ضحى بدموا أخواني الشهداء الزايد شوقهم مناى يا الله أسير في طريقهم أصبر قلبي وراجي لحوقهم هنالك في الجنة أبقى رفيقهم.. من أخسر ما خاض فيه المرحوم حسن الترابي بعد (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.