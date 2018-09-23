حركة مشار تصادق على اتفاقية سلام جنوب السودان

جوبا 23 سبتمبر 2018- صادق المجلس الوطني لحركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار السبت على اتفاقية السلام المنشطة ممهداً الطريق أمام قائد المجموعة للمشاركة في عملية تنفيذ مرحلة ما قبل المرحلة الانتقالية التي ستبدأ قريبا.

رياك مشار

وفي بيان صدر السبت قال المجلس أنه عقد اجتماعا لمدة يومين في الخرطوم في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر للتداول والتصديق على الاتفاقي بشأن تسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان الذي وقع في 12 سبتمبر.

وأضاف البيان "قرر المجلس اعتماد النص الكامل للاتفاقية التي تم تنشيطها دون أي تحفظ وصوت بالإجماع في التصديق على الاتفاقية".

واضافت "تفويض قيادة /قائد الحركة بالبدء دون تأخير بعملية تنفيذ الاتفاق وفقا لمصفوفة التنفيذ".

في وقت سابق من هذا الأسبوع عقدت حكومة جنوب السودان اجتماعًا استثنائيًا وقررت تأييد اتفاقية السلام.

ورحب الأمين التنفيذي للإيقاد بالتصديق على اتفاقية السلام من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار، وقال في تغريدة على تويتر مساء السبت "اهنئ حكمتهم الجماعية في دعم قيادتهم ودعمهم للمضي قدما."