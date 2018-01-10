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حركة مشار تطلق سراح أسرى الحرب

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جوبا 10 يناير 2018- أمر زعيم المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار بإطلاق سراح سجناء الحرب في المناطق التي تسيطر عليها قواته، كجزء من اتفاق وقف الاعمال العدائية الذى تم التوصل اليه في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال ديسمبر 2017.

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رياك مشار أثناء مقابلة مع (رويترز) في يوليو من العام 2014 بأديس أبابا

وقال بيان تحصلت عليه (سودان نربيون) الثلاثاء "امتثالا للمادة 9 من الاتفاق المتعلق بوقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية، فإن جميع أسرى الحرب الذين أسرتهم قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار خلال النزاع قد أطلق سراحهم اعتبارا من اليوم ".

ووفقا لنائب الرئيس السابق المحتجز حالياً في جنوب أفريقيا فإن التوجيهات تشمل فئات الموظفين المبينة في المادة 9 (2) من الاتفاق المذكور.

ولفت البيان إلى انه سيتم تسليم السجناء الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر لنقلهم الى المناطق التي يرغبون في الذهاب اليها.

ولم يشر البيان الى عدد الجنود الحكوميين الذين سقطوا في أيدي المتمردين كسجناء حرب في انحاء البلاد.

وقالت حركة مشار ان ما لا يقل عن 500 سجين حربي، بمن فيهم المعتقلون السياسيون، هم في أيدي حكومة جوبا.

وعقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في 18 و22 ديسمبر منتدى التنشيط لعملية السلام في جنوب السودان والذي يهدف لإقناع الأطراف المتحاربة على تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2015.



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