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حركة مشار تقول إنها استعادت منطقتين في ولاية نهر ياي

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جوبا 3 سبتمبر 2018- قالت الجماعة المتمردة الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إنها استعادت السيطرة علي منطقتين في ولاية نهر ياي من القوات الحكومية.

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جنود تابعون للجيش الشعبي- (ارشيف)

وقالت المجموعة في بيان الأحد "هذا الصباح شنت قواتنا الباسلة هجوما مضادا منسقا بعد أن استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على منطقة جمرا وكوبيرا يوم الاربعاء الماضي. لقد تم طرد الجيش الحكومي المناهض للسلام بنجاح واستعادت قواتنا بصورة كاملة السيطرة على أراضينا"

ووفقاً للبيان فإن 13 جندياً من الجيش الحكومي في عداد المفقودين وأصيب العشرات بجروح وتشتت الباقون في الأحراش.

وفي الوقت ذاته أكدت الجماعة المتمردة الرئيسية إنها تظل ملتزمة بعملية السلام، على الرغم من العدوان "المستمر" من القوات الحكومية، وتعهدت بالرد على أي استفزازات أخرى من جوبا.

وقالت الجماعة في بيان السبت إن القوات الحكومية مستمرة في شن هجوم واسع النطاق على مواقعها في ولاية نهر ياي.

وطالبت مجموعة المتمردين هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) بالتحقيق في الهجوم والإحاطة علما بهذا الانتهاك الإضافي.

ووقعت الحكومة وحركة مشار اتفاق وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 وتعهدت به مرة أخرى في 27 يونيو 2018.



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