حركة مشار تقول إن الحوار من جانب واحد يعرض اتفاق السلام للخطر

جوبا 24 مايو 2017 ـ أعربت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار عن ترحيبها بحذر بشأن وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه الرئيس سلفا كير ميارديت قبل يومين.

سلفا كير ونائبه ريك مشار في جوبا يوم 26 أبريل 2016.. صورة من (رويترز)

وقال بيان أصدرته الحركة الثلاثاء إن الحوار من جانب واحد الذي انطلق الإثنين مجرد حملة لتعريض اتفاق السلام الموقع 2015 للخطر، مضيفا "إذا كان الرئيس وحلفاؤه صادقين لتحقيق المصالحة الوطنية فإن عدم الشمولية والتحيز في اختيار اللجنة التوجيهية يجعل العملية برمتها زائدة عن الحاجة".

ويأتي بيان حركة التمرد ردا على التصريحات المنسوبة للرئيس كير أثناء مراسم أداء القسم لأعضاء لجنة الحوار حيث رحب الرئيس بمشاركة جميع المعارضة باستثناء مشار مدعيا أن عودة الأخير للمشاركة في الحوار ستسبب حربا أخرى.

وقال كير يوم الإثنين "إن الجميع مرحب بهم للمشاركة في الحوار الوطني باستثناء رياك مشار لأنه إذا جاء سيسبب حربا أخرى في جوبا"، بيد أن تصريحات الرئيس أثارت احتجاجا من دعاة السلام والمعارضة، مشككة في مصداقية الحوار الذي لا يدعو الى أية وجهات نظر بديلة.

لكن بيان حركة مشار أصر على ان تنفيذ اتفاق السلام 2015 سيعالج قضايا تتعلق بالتوزيع غير المتكافئ وسوء ادارة الموارد في البلاد، مردفا "إن فكرة استبدال اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان بهذا الحوار الوطني من جانب واحد سيجعل أطراف النزاع أكثر تشككا، ومن شأن ذلك أن يجعل العملية برمتها لا معنى لها".

ورحب فصيل المعارضة المسلحة بإعلان كير وقف اطلاق النار من جانب واحد في البلاد، قائلا إنه أفضل نهج لمعالجة القضايا السياسية، لكنه حذر أتباع مشار من توخي الحذر، وذكر أن الاعلان يمكن أن يكون خدعة.

وأضاف البيان "أن هذه المعاناة الهائلة تتفاقم بفعل الانهيار الكامل للقانون، وهو ما يتجلى في توسع نظام جوبا في عمليات القتل العرقية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بل وحتى نهب الإغاثة الإنسانية الموجهة إلى الفئات الضعيفة، بما في ذلك قتل عمال الإغاثة ما يزيد من تفاقم المجاعة في البلاد".