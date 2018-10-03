حركة مشار تنتقد عدم شمول العفو الرئاسي لقيادي في سجون جوبا

الخرطوم 3 أكتوبر 2018 ـ أدانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان بقيادة رياك مشار نفي حكومة جوبا وجود معتقلين سياسيين، وعدم شمول العفو الرئاسي لقيادي رفيع في الحركة التي تقود تمردا منذ ديسمبر 2013.
- سلفا يتحدث في مقر قيادة الجيش 9 أغسطس 2018,,(صورة لرئاسة جنوب السودان)
ووصف نائب مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية المعارضة مناما قاتكوث تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية في دولة جنوب السودان اتني ويك التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في جنوب السودان بأنها "تصريحات غير مسؤولة" تؤجج الفتن في هذه المرحلة الحرجة من تنفيذ اتفاقية السلام.
وأضاف أن "على المجتمع الدولي إدانة مثل هذه التصريحات خاصة وان الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والترويكا على علم بمثل بهذه الاعتقالات واختطاف أعضاء الحركة من كينيا والزج بهم في سجون النظام".
وشدد على أن هناك عددا من أعضاء الحركة تم اختطافهم من كينيا بمشاركة مسؤولين الأجهزة الأمنية هناك بالإضافة إلى المعتقلين الذين القى عليهم القبض داخل البلاد.
وتابع قاتكوث قائلا إن "مثل هذا التصريح الخطير قد يفسر بأنه تمت تصفيتهم".
إلى ذلك كشف المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة النقاب عن أن جيمس داك الناطق الرسمي باسم رئيس الحركة قد تم إخطاره بأنه غير مشمول بالعفو الرئاسي.
وقال إن "هذا التطور خطير ونأمل أن تتراجع القيادات في حكومة جنوب السودان عنه في أسرع وقت" وشدد على أن جيمس داك هو نموذج للمعتقل السياسي في القانون الإنساني الدولي والقول بأنه لا يدخل في إطار المعفي عليه هو جريمة لن تسكت الحركة عنها.
وذكر أن جيمس ربما يأخذ عليه بعض المسؤولين قيامه بإفشال محاولة اغتيال رئيس الحركة رياك مشار في يوليو 2016، وزاد "نناشد المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إطلاق سراحه لأن بقاؤه في السجن أمر لا يحتمل المساومات السياسية".
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