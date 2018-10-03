 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

حركة مشار تنتقد عدم شمول العفو الرئاسي لقيادي في سجون جوبا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 أكتوبر 2018 ـ أدانت الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان بقيادة رياك مشار نفي حكومة جوبا وجود معتقلين سياسيين، وعدم شمول العفو الرئاسي لقيادي رفيع في الحركة التي تقود تمردا منذ ديسمبر 2013.

JPEG - 50.3 كيلوبايت
سلفا يتحدث في مقر قيادة الجيش 9 أغسطس 2018,,(صورة لرئاسة جنوب السودان)

ووصف نائب مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الحركة الشعبية المعارضة مناما قاتكوث تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية في دولة جنوب السودان اتني ويك التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في جنوب السودان بأنها "تصريحات غير مسؤولة" تؤجج الفتن في هذه المرحلة الحرجة من تنفيذ اتفاقية السلام.

وأضاف أن "على المجتمع الدولي إدانة مثل هذه التصريحات خاصة وان الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والترويكا على علم بمثل بهذه الاعتقالات واختطاف أعضاء الحركة من كينيا والزج بهم في سجون النظام".

وشدد على أن هناك عددا من أعضاء الحركة تم اختطافهم من كينيا بمشاركة مسؤولين الأجهزة الأمنية هناك بالإضافة إلى المعتقلين الذين القى عليهم القبض داخل البلاد.

وتابع قاتكوث قائلا إن "مثل هذا التصريح الخطير قد يفسر بأنه تمت تصفيتهم".

إلى ذلك كشف المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة النقاب عن أن جيمس داك الناطق الرسمي باسم رئيس الحركة قد تم إخطاره بأنه غير مشمول بالعفو الرئاسي.

وقال إن "هذا التطور خطير ونأمل أن تتراجع القيادات في حكومة جنوب السودان عنه في أسرع وقت" وشدد على أن جيمس داك هو نموذج للمعتقل السياسي في القانون الإنساني الدولي والقول بأنه لا يدخل في إطار المعفي عليه هو جريمة لن تسكت الحركة عنها.

وذكر أن جيمس ربما يأخذ عليه بعض المسؤولين قيامه بإفشال محاولة اغتيال رئيس الحركة رياك مشار في يوليو 2016، وزاد "نناشد المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إطلاق سراحه لأن بقاؤه في السجن أمر لا يحتمل المساومات السياسية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)

آخرون في الطريق 2018-10-01 17:44:21 كتب : محمد عتيق ‏لحركة الإسلام السياسي ‏معتقدين أساسيين ‏في ‏ايديولوجيتها : ‏عدم الإيمان بالدوله ، ‏فالوطن عندها ‏هو الاسلام والإسلام هو الوطن (‏أينما يكون الإسلام نكون) ، ‏ورفض الملكية العامة رفضاً مطلقاً‏ وليس فقط (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.