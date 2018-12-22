حركة مشار: تنفيذ الترتيبات الأمنية يتطلب مزيدًا من الوقت

جوبا 22 ديسمبر 2018- أكدت حركة التمرد الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار أن فريقها الأمني متواجد في جوبا لمناقشة عملية تنفيذ الجدول الزمني التي تدعو إلى منحه المزيد من الوقت لبناء أساس سلام ثابت.

جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وسيشارك الفريق، الذي يتكون من أربعة اعضاء، في اجتماعات مجلس الدفاع المشترك، ومجلس الدفاع الاستراتيجي ومجلس مراجعة الأمن، ولجنة الأمن الانتقالية المشتركة، ولجان وقف إطلاق النار العسكرية المشتركة.

وفي بيان يعلن وصولهم إلى جوبا الجمعة، قال المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسة، لام بول غابرييل إنهم يدركون استياء شعب جنوب السودان والمجتمع الدولي من التأخير في تنفيذ اتفاقية السلام، لا سيما الترتيبات الأمنية، وأردف "نعلم اننا متأخرين في الجدول الزمني لعملية تنفيذ الترتيبات الامنية. لكن المهم ليس الجدول الزمني لكن الحاجة للمضي قدما في تنفيذ ما هو مطلوب منا بشكل صحيح كشركاء في السلام."

واكد "ان الترتيبات الامنية اساس اتفاقية السلام ولذلك يجب ان تكون قوية بما فيه الكفاية لدعم السلام نفسه".

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن شركاء السلام لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا في الترتيبات الأمنية، مشيرين إلى أن المناقشات تركز بشكل أساسي على تجميع الجنود وإعادة دمجهم فيما بعد.

وخلال عملية السلام، حذر العديد من المراقبين من أن الترتيبات الأمنية كانت معيبة وسيكون من الصعب تنفيذها.

وقال رئيس إدارة الأمم المتحدة لحفظ السلام، جان بيير لاكروا، لمجلس الأمن هذا الأسبوع إنه ينبغي عليهم اعتماد نهج أكثر شمولاً لإصلاح قطاع الأمن والتركيز على متطلبات الجيش الوطني.

وشدد لاكروا على أن هناك اتفاق على اتفاق شامل بشأن قطاع الأمن وعلى إنشاء ترتيبات أمنية انتقالية.

كير وممثلة مشار يناقشان تنفيذ عملية السلام



الى ذلك ناقش رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الجمعة عملية تنفيذ السلام مع أنجيلينا تيني ، رئيسة اللجنة الوطنية للدفاع والأمن التابعة لحركة التمرد الرئيسية في البلاد بقيادة رياك مشار.

وحضر الاجتماع، الذي يعتبر جزء من حملة بناء الثقة التي وافق شركاء جنوب السودان على التبشير بها خلال الفترة قبل الانتقالية لتشجيع المصالحة الوطنية، المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية، توت غاتلوك، ومسؤول رفيع في الجيش تابع لحركة مشار.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أشاد غاتلواك بروح التعاون بين لجان الترتيبات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى ان وجود أنجيلينا تيني في جوبا يظهر اهتمام الحركة الشعبية لتحرير السودان -مشار بتنفيذ اتفاق السلام في البلاد.

من جانبها، قالت تيني إنهم أطلعوا الرئيس كير على تنفيذ الترتيبات الأمنية وأن اللجان تعمل "بروح التعاون كأبناء وبنات البلاد وليس كأطراف في الصراع".

وأشارت كذلك إلى التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية، قائلة إن الأطراف تواجه بعض التحديات اللوجستية في عملية التنفيذ بسبب الافتقار إلى الموارد المالية.

ومع ذلك، شددت أنجيلينا على التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام نصا وروحا على الرغم من رفض المجتمع الدولي لدعم اتفاق السلام في البلاد.

وأصدر المتحدث العسكري باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان-الجيش الإسرائيلي بيانا يوم الجمعة قال فيه انهم على دراية بالشكوك الدولية بشأن اتفاق السلام المنشود وحثوهم على "تجنب العمل ضد السلام لصالح متمردة لزعزعة استقرار البلاد مرة أخرى."