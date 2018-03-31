حركة مشار تنفي التهديد بشن حرب في جنوب السودان

جوبا 31مارس 2018- نفت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إصدارها تهديدات بشن "حرب لانهاية لها" بعد ان قرر مجلس وزراء (ايقاد) إنهاء حبس مشار في جنوب افريقيا.

رياك مشار في صورة تعود لأواخر مايو 2016 بجوبا (سودان تربيون)

وقررت (ايقاد) إنهاء احتجاز مشار بشرط نبذ العنف وعدم عرقلة عملية السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الي المتضررين.

وتداولت إنباء عن مسؤول في حركة مشار يدعي ماويل رفض القرار وتعهد بشن حرب لا نهائية في البلاد بعد ان وصف قيادات الإيقاد بعملاء سلفا كير.

وقال بيان اصدره مدير المعلومات والعلاقات العامة بحركة مشار الجمعة " ان الحركة ترغب في ان تؤكد اننا لم نصدر اي بيان نهدد فيه بشن حرب. ان الهدف وراء نشر مثل هذه المعلومات المفبركة هو تشويه صورة الحركة وأنها تسعي للعنف وتقويض جهود عملية السلام ".

وجدد مسؤول التمرد التزام حركته بعملية السلام والتفاوض كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع في البلاد.

ووقعت حركة مشار اتفاق وقف الإعمال العدائية مع حكومة جنوب السودان في 21 ديسمبر 2017. وقالت الإيقاد والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا انها ستفرض عقوبات على اي طرف يخرق الاتفاق.

وقالت زوجة مشار لراديو فرانس انترناشونال ان قرار الايقاد كان في الحقيقة تحويل من سجن إلى آخر.

ودعت الي مزيد من الحيادية من الايقاد لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان