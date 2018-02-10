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حركة مشار توقع إعلان المبادئ وجوبا ترفض

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جوبا 10 فبراير 2018-اعلنت حركة المعارضة المسلحة الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار عن توقيعها اتفاقية اعلان المبادئ بينما رفضت حكومة جوبا، بحجة أن الإعلان يدعو الى فرض عقوبات على الاطراف.

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نائب رئيس حركة مشار وقع على إعلان المبادئ

وقال بيان أصدرته حركة مشار الجمعة إن نائب رئيس الحركة الرفيق هنري أودوار وقع على إعلان المبادئ الذي أعدته منظمة الإيقاد عبر منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واضاف البيان " القيادة تود ان تؤكد لشعبنا ان الحركة الشعبية لتحرير السودان-فصيل مشار ملتزمة تماما بالسلام من خلال تسوية تفاوضية".

إلا ان مسؤول حركة التمرد لم يعلق على موقف الوفد الحكومي حول اعلان المبادئ، وأكد ان وفدهم مصمم على التفاوض مع الحكومة بحسن نية وان الحركة لن تخون آمال وتطلعات شعب جنوب السودان من اجل السلام.

من جانبه رفض المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوى لويث اتفاقية اعلان المبادئ، لافتا الي أنها تتضمن دعوات لاتخاذ اجراءات عقابية ضد أطراف العملية وتجاهل ما تم مناقشته واتفق عليه في المنتدى.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنهم مستعدون للتوقيع على الاعلان إذا حذفت الوساطة المادة 28 بما في ذلك الدعوة إلى فرض عقوبات على الأطراف التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام ونتائج عملية التنشيط.

وأضاف لويث "هذه المادة (28) هي في غير محلها وهي تجرم الأطراف ولا ينبغي أن تكون موجودة ".

وبدأت المرحلة الثانية من منتدى تنشيط السلام فى جنوب السودان الاثنين بعد فشل الطرفين فى تنفيذ وقف القتال.

كما أنها تعقد تحت التهديدات الإقليمية والدولية لفرض عقوبات على الأطراف إذا لم تلتزم باتفاق السلام.

وأصدر وزير الخارجية الإثيوبي وركنه جيبيهو الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس وزراء الايقاد الجمعة بيانا يؤكد فيه ان عملية التنشيط تواصل مناقشة القضايا الجوهرية في اتفاقية سلام جنوب السودان.

وقال المسؤول الأثيوبي "ان المشاركين بدأوا محادثات حول الفترة الانتقالية والهيئة الوطنية لتعديل الدستور التي نصت عليها المادة 13 من الاتفاق، بينما تم التوقيع على اعلان المبادئ".



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