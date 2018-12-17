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حركة معارضة في جنوب السودان تطالب بالمساءلة عن فظائع 2013

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جوبا 17 ديسمبر 2018-دعت الحركة الشعبية الديمقراطية الأحد إلى التعبئة الشعبية في جنوب السودان من أجل محاسبة حكومة الرئيس سلفا كير على الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في جوبا منذ خمس سنوات.

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حكيم داريو

وقال زعيم الحركة حكيم داريو في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة "تراقب الحركة الشعبية الديمقراطية بحزن عميق الأعمال الوحشية التي ارتكبها نظام الرئيس سلفا كير القبلي ضد مدنيين نوير أبرياء في جوبا، مما أدى إلى حرب أهلية دامت خمسة أعوام".

وقالت مجموعة المعارضة، التي لم توقع على اتفاقية السلام، إن الاتفاقية في الواقع تكافئ "نظام مجلس شيوخ الدينكا"، وقالت إن البلاد وسكانها سيظلون محرومين من حقهم في العدالة والسلام.

وزاد البيان "في هذه الذكرى الخامسة لجرائم كير ضد دولتنا الوليدة، يدعو حزب الحركة الديمقراطية شعبنا في أعالي النيل، الاستوائية، وبحر الغزال للعمل من أجل محاربة الطغيان والفساد والإفلات من العقاب وحكم القبلية."

وفي نوفمبر الماضي، دعا الحزب الديمقراطي إلى تأسيس تحالف وطني جديد من أجل الديمقراطية والحرية وأنه سيكون أداة شعبية لتحقيق تغيير جوهري في جنوب السودان.

وتدعو جماعة المعارضة إلى إقامة دولة فيدرالية ذات ثلاث مناطق في أعالي النيل، والاستوائية وبحر الغزال، استناداً إلى الإدارة الإقليمية التي أنشأتها السلطة الاستعمارية البريطانية قبل استقلال السودان في عام 1956.



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