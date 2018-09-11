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حركة مناوي تدعو نواب بريطانيين للضغط على الخرطوم لتحقيق سلام حقيقي

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الخرطوم 11 سبتمبر 2018 ـ دعت حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي النواب البريطانيين الذين سيزورون السودان هذا الأسبوع لإثارة قضايا السلام والعدالة والإفراج عن أسرى الحرب مع المسؤولين السودانيين.

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من اليسار إبراهيم محمود وأمين حسن عمر رئيسا وفدا الحكومة للتفاوض مع الحركات المسلحة في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأربعاء 25 نوفمبر 2015 "سودان تربيون"

ويبدأ وفد من البرلمانيين البريطانيين، يتألف من ثلاثة أعضاء، زيارة تستغرق أربعة أيام للسودان خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر.

وسيناقش الوفد قضايا السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تريبيون) رحّب وزير الإعلام والاتصالات في حركة التمرد الدارفورية نور الدائم طه بزيارة المشرعين البريطانيين إلى السودان وعبر عن أمله في أن تسمح الزيارة للبرلمانيين الزائرين بالتحقق من أن الوضع على الأرض يختلف عما تدعيه الخرطوم من وجود السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وأضاف البيان "لا تزال الحرب مستمرة على أطراف السودان، لا سيما في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، هنالك أكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا أو لاجئين في البلدان المجاورة. بينما تعاني البلاد من انعدام الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الحريات، وقد فشلت الحكومة في معالجة قضايا السلام الشامل التي تؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد "

كما أعرب مسؤول حركة تحرير السودان عن استعداد مجموعته لتحقيق سلام شامل وعادل، داعيا المشرعين البريطانيين للضغط على الخرطوم للانخراط في "عملية سلام حقيقية تعالج الأسباب الجذرية للأزمة في السودان".

وحث طه الوفد على زيارة أسرى الحرب، مشيراً إلى أن السلطات السودانية تحتجز مئات الأسرى من بينهم 135 مقاتلاً من جيش تحرير السودان، لافتا إلى أن العديد منهم ماتوا في السجن بسبب التعذيب ونقص الأدوية.

ونوه مسؤول التمرد إلى الحوار الاستراتيجي الجاري بين الحكومة البريطانية والحكومة السودانية، قائلا إن الخرطوم لم تحسّن سجلاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات، معربا عن قلقه بشأن أي "تقدم في علاقات الحكومتين في هذا الوقت بالذات لأنها لا تخدم المصالح المشتركة للبلدين ".

وإلى جانب اجتماعاتهم مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، سيلتقي المشرّعون الزائرون بمجموعات المجتمع المدني في الخرطوم، بالإضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة وممثليهم والنازحين في إقليم دارفور.



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