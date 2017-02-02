حركتا مناوي وجبريل ترحبان بموسي فكي رئيساً لمفوضية الاتحاد الافريقي

الخرطوم 2 فبراير 2017 – أعربت حركتا تحرير السودان / فصيل مناوي، والعدل والمساواة عن ترحيبهما بإنتخاب وزير الخارجية التشادي موسي فكي رئيسا لمفوضية الاتحاد الافريقي.

أعلام الدول الأفريقية أمام مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

وأنتخب فكي، الإثنين، لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال القمة الـ28 للاتحاد الأفريقي، التي عقدت بأديس أبابا مؤخراً.

وقالت حركة تحرير السودان/فصيل مناوي في تعميم تلقته "سودان تربيون" الخميس " نهنىء موسي فكي على الوظيفة الجديدة ،ونتمنى له النجاح في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية".

وأكد كبير مفاوضي الحركة على ترايو أن حركتهم تتوقع من مفوض الاتحاد الافريقي الجديد استخدام صلاحياته لاتخاذ خطوات لتعزيز جهود الاتحاد الافريقي في حل أزمة السودان.

وأضاف " وهي الأزمة التى طال امدها، وخاصة في اقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق"

بدورها اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية أن انتخاب فكي لرئاسة المفوضية الأفريقية اختيارا موفقا، لما يتمتع به من تجربة دبلوماسية وخبرة أدارية كبيرة.

وقال امين السلام والتفاوض بالحركة أحمد محمد تقد في تعميم تلقته "سودان تربيون" الخميس، " إن تجربة وخبرة موسي فكي تؤهله أن يكون وجها مشرفا قادر على تمثيل الاتحاد الافريقي و الدفاع عن مصالحه و القيام بالواجبات الموكلة اليه".

وأعرب تقد عن تمنيات حركته في أن يساهم فكي فى الانتقال بالاتحاد الافريقى إلى فضاءات جديدة فى العمل الدبلوماسى و العمل على تحقيق الامن و الاستقرار ؛ و بناء السلام و التنمية و الديمقراطية.

وكانت الحكومة السودانية أبدت تفاؤلها بفوز التشادي موسى فكي، برئاسة المفوضية لخبرته بقضايا السودان ما يعين على فهم ملفات البلاد على المستوى الأفريقي.

ويرعى الاتحاد الأفريقي عبر الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثابو أمبيكي مفاوضات حول مساري دارفور والمنطقتين بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، فضلا عن متابعة القضايا العالقة بعد الانفصال بين السودان وجنوب السودان.

وشغل فكي منصب رئيس وزراء تشاد خلال الفترة من 2003 ـ 2005، ثم عمل كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم وزيراً للشؤون الخارجية.

وتعهد فكي خلال تصريحات صحفية عقب فوزه، بالعمل مع القادة الأفارقة لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي بعيدة المدى "2063"، بالتركيز على القضايا التي تهم الشعوب الإفريقية وتثبت وتحقق مصالحها.