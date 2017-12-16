حركة مناوي والمجلس الانتقالي يتفقان على تطوير التفاهمات المشتركة

الخرطوم 16 ديسمبر 2017- اتفقت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-قيادة مناوي، والمجلس الانتقالي لحركة جيش تحرير السودان، على تطوير التفاهمات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

والتقى رئيسا الحركتين مني أركو مناوي، والهادي ادريس يحي بمعية قيادات من الطرفين وناقشا حسب بيان مشترك "مسيرة العمل الاستراتيجي المشترك الذي يجمع الطرفين وكيفية ترقيته".

ونفذت الحركتان خلال مايو من هذا العام عمليات عسكرية ضد الجيش الحكومي وميليشياته في ولايتي شمال وشرق دارفور، إلا أن المجموعة تعرضت لخسائر كبيرة بعد مقتل قائدها العام محمد عبد السلام (طرادة) بشرق دارفور وأسر زعيمها نمر عبد الرحمن في منطقة (عين سرو) بشمال دارفور.

وطبقا لبيان مشترك تلقته (سودان تربيون) السبت، فإن اجتماع رئيسي الحركتين خلص الى تكوين لجنة مشتركة دائمة تتولى مهام تحديث جداول العمل المشترك، وتطويره ليشمل جوانب متخصصة تشرف عليها اللجنة الدائمة.

كما قرر الطرفان ان تعمل اللجنة المشتركة على بحث كيفية التعاون بين كافة المستويات التنظيمية الأخرى بين الحركتين.