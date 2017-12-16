حركة مناوي والمجلس الانتقالي يتفقان على تطوير التفاهمات المشتركة

الخرطوم 16 ديسمبر 2017- اتفقت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-قيادة مناوي، والمجلس الانتقالي لحركة جيش تحرير السودان، على تطوير التفاهمات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.
والتقى رئيسا الحركتين مني أركو مناوي، والهادي ادريس يحي بمعية قيادات من الطرفين وناقشا حسب بيان مشترك "مسيرة العمل الاستراتيجي المشترك الذي يجمع الطرفين وكيفية ترقيته".
ونفذت الحركتان خلال مايو من هذا العام عمليات عسكرية ضد الجيش الحكومي وميليشياته في ولايتي شمال وشرق دارفور، إلا أن المجموعة تعرضت لخسائر كبيرة بعد مقتل قائدها العام محمد عبد السلام (طرادة) بشرق دارفور وأسر زعيمها نمر عبد الرحمن في منطقة (عين سرو) بشمال دارفور.
وطبقا لبيان مشترك تلقته (سودان تربيون) السبت، فإن اجتماع رئيسي الحركتين خلص الى تكوين لجنة مشتركة دائمة تتولى مهام تحديث جداول العمل المشترك، وتطويره ليشمل جوانب متخصصة تشرف عليها اللجنة الدائمة.
كما قرر الطرفان ان تعمل اللجنة المشتركة على بحث كيفية التعاون بين كافة المستويات التنظيمية الأخرى بين الحركتين.
أخر الآراءلوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)
القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)
الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)
المزيد