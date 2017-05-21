حركة موقعة على السلام بدارفور تطالب باستكمال اتفاق مع الحكومة

الفاشر 21 مايو 2017 ـ طالبت حركة العدل والمساواة الديمقراطية الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية منذ فبراير من العام الماضي الحكومة بالاسراع في تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية المبرمة.

والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف

وقال رئيس الحركة محمد إبراهيم (أزرق) لـ (سودان تربيون) إن الترتيبات الأمنية تم تنفيذها بشكل جيد، لكن هناك تأخير في مايتعلق بالتنمية، وأضاف "لم نلتمس حتي الآن تنفيذ حقيقي ونحن نناشد القيادات العليا في الدولة بتنفيذ هذه الاتفاقية".

ووقع فصيلان لحركة تحرير السودان بقيادة كل من صالح آدم إسحاق ونور الدين محمد آدم "زرقي" اتفاقا في فبراير من العام الماضي مع الحكومة السودانية قضى بالتحاقهم بوثيقة سلام دارفور وانضمت إليهم في وقت لاحق حركة (العدل و المساواة الديمقراطية) بقيادة محمد إبراهيم (أزرق).

وفي اغسطس من العام الماضي أعلن مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور، بدء الترتيبات الأمنية لقوات حركة (العدل والمساواة الديمقراطية )،التي يقودها أزرق، وتشمل المئات من المسلحين.

وقال أزرق "نناشد الحكومة والجهات المختصة في اطار مشاريع التنمية المختلفة التي تم الاتفاق حولها وخاصة في البند ثمانية لدراسة وانشاء طريق الفاشر- مليط - المالحة حتي نستطيع ربط الطريق القاري ..حتي الآن الدراسة لم تتم لذا نطالب بتنفيذ هذه المسائل بجانب خدمات التعليم والمياه".

وتابع بالقول "مازال البعض من أعضاء الحركة يحتجون على عدم تنفيذ البنود المتفق، عليه ونحن كان لدينا بعض البنود قدمناه لنائب رئيس الجمهورية في المالحة، وعند مجيئه آخر مرة لدارفور قدمت له مذكره وتحدثت معه وكلف والي شمال دارفور ولكن لم نرى شيئا حتى الآن ونحن نناشد بالتحرك والاسراع في تنفيذ البنود الأخيرة".

وذكر أن حركته شاركت في الحوار الوطني، وتم إدماج مقاتليها في القوات المسلحة، وتابع "هذه القوة ستشارك فيعملية بناء السلام والوطن خاصة وانهم من عده مناطق بالسودان من كردفان وشمال السودان ودارفور وغيرها".

وأضاف"الاتفاقية لم تلبي رغبتنا ولكن جنحنا من أجل الوطن والمواطن والحوار الوطني جعلنا نجنح لذلك".