 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 9 شباط (فبراير) 2018

حركة 27 نوفمبر تدعو لمظاهرات متزامنة في مدن الخرطوم الثلاث

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 فبراير 2018 ـ دعت "حركة 27 نوفمبر" إلى مظاهرات في المدن الرئيسية الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم ظهر الثلاثاء القادم، ضمن احتجاجات سلمية تدعو لها المعارضة منذ يناير الماضي ضد الغلاء.

JPEG - 71.9 كيلوبايت
محتجون على الأوضاع الإقتصادية يتظاهرون بأم درمان ..الأربعاء 17 يناير 2018

ونجحت قوى المعارضة السودانية خلال شهر في تنظيم مظاهرات معلومة الزمان والمكان بشكل مسبق بكل من الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

لكن موكبا آخر يوم الخميس الماضي بضاحية الجريف شرقي الخرطوم حال احتشاد القوات الأمنية في المكان المعلن له دون تنظيمه.

ووضعت حركة "27 نوفمبر"، التي تشكلت إبان دعوات العصيان المدني في نوفمبر 2016، المعارضة السودانية أمام اختبار تنظيم احتجاجات متزامنة معلومة الزمان والمكان في مدن الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري وذلك عند الساعة الثالثة نهار الثلاثاء.

وستدخل قوات الشرطة وجهاز الأمن أيضا في اختبار صعب أيضا عندما يقع على عاتقها احتواء 3 احتجاجات في مناطق مختلفة في آن واحد، على عكس المسيرات السابقة.

وبحسب بيان للمتحدث باسم حركة "27 نوفمبر" عبد الغفار سعيد، فإن مظاهرة الخرطوم ستكون نقطة إنطلاقها من محطة النقل العامة "ميدان جاكسون"، نحو القصر الرئاسي.

وحدد البيان الذي تلقته "سودان تربيون" شوارع القصر والجامعة والنيل، كخيارات بديلة حال قمع الموكب من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي أمدرمان حددت الحركة محطة النقل العامة في ميدان "الشهداء" نقطة مركزية للتظاهر، والبوستة وحوش الخليفة وأمام البرلمان كخيارات بديلة.

وتنطلق مظاهرة الخرطوم بحري من وسط المدينة في المحطة الوسطى، على أن يكون شارع المعونة وميدان الرابطة في شمبات خيارين بديلين حال قمع الاحتجاجات.

واعتقلت سلطات الأمن المئات من الناشطين وقادة الأحزاب المعارضة خلال 4 احتجاجات نظمتها المعارضة في شهري يناير وفبراير.

ودعت حركة "27 نوفمبر" كافة مكونات الحركة السياسية والمدنية والنقابات والطلاب للمشاركة في هذه التظاهرات والحشد لها والإعلان عنها.

وتعهدت بمواصلة المسيرات السلمية ودعم كل أشكال المقاومة الشعبية من تظاهر وعصيان مدني وإضراب سياسي شامل.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المسألة الإقتصادية... التسعير التأشيري 2018-02-08 14:11:18 د. أمين حسن عمر لا حديث لأحدٍ من الناس هذه الايام إلا حديث الاسعار التى أصيبت بالسعار وضرورة إلجامها دون أن تؤدى سياسات الإلجام هذه للندرة وإختفاء السلع . ولاشك أننا لسنا وحدنا فى السودان من يواجه هذا الموقف فالمطلع على (...)

FIASCO 2018-02-07 23:03:49 بقلم : خالد التجاني النور Khalidtigani@gmail.cim (1) لا شئ يثقل قلب المرء أكثر من أن تتحق أسوأ توقعاته، ولو كان أمراً شخصياً لهان، فلا شئ يستحق أن يباهي أحدهم، ألم أقل لكم؟، حين يكون الدليل على هذا "الإخفاق التّام"، (...)

تَقَدُّم الكونترباص: مقترح واحد لدعم الرفض واقعيّاً 2018-02-05 21:07:39 بقلم : مأمون التلب يا كونترالتو العالم انفجروا! عن "محاضر مؤتمر الخريجين" المجلد الثاني، عن صحيفة الأهرام المصرية، أن سودانياً قضى لانفجار حلقه أثناء مظاهرة تنادي باستقلال السودان. وقال قاسم ولد عاصم في "مسطرة القليب" (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.