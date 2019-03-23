الخرطوم 23 مارس 2019- اندلع حريق في مباني القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، عصر السبت وخلف ورائه سحبا ضخمة من الدخان كما شوهدت السنة اللهب تتصاعد من المبنى الواقع على ضفاف النيل.

الدخان يتصاعد من مباني القصر الرئاسي اثر حريق بسبب تماس كهربائي .. السبت 23 مارس 2019

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد محمد صالح، في تصريح صحفي إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة على حريق "محدود" شب حوالي الساعة 3:45 عصر في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني بالمباني القديمة للقصر.

وأرجع صالح سبب الحريق الى تماس كهربائي.

وأضاف "معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حالياً، لانتقال إداراتها إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية".

وانتشرت قوات أمنية في محيط القصر فور وقوع الحادث كما أغلق الشارع المحاذي للبنى لبعض الوقت.

وأكدت مصادر متطابقة لـ (سودان تربيون) عدم وجود ضحايا جراء الحريق، وأفادت أن بالقصر احتياطات تأمينية ضد الحريق بينها عربة مطافئ تدخلت في الوقت المناسب.

ويشار الى أن هذه المباني تعتبر أثرية وشهدت أحداثا تاريخية عظيمة بدءا بمقتل الجنرال غردون حاكم السودان البريطاني إبان الحكم التركي المصري للسودان على أيدي أنصار الثورة المهدية.

كما شهدت الاحتفال بأول أعياد استقلال السودان في ا يناير 1956 م وإنزال علمي الإدارة الاستعمارية ورفع علم السودان الجديد.

ولازالت بعض هذه المباني مصنوعة من الخشب سيما الأبواب والنوافذ وهو ما يرجح السبب في تواصل اشتعال النيران فيها لساعات.