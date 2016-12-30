حريق مخزن ذخيرة في قيادة الجيش يعلق الملاحة بمطار الخرطوم لساعتين

الخرطوم 30 ديسمبر 2016 ـ قالت مصادر عليمة إن اغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الملاحة الجوية لساعتين مساء الخميس، كان بسبب حريق في مخزن ذخيرة داخل القيادة العامة للجيش بالقرب من المطار.

مطار الخرطوم الدولي

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد الخليفة الشامي، أنهم سيطروا على "حريق محدود نشب في أحد مخازن الذخيرة بلواء الدفاع والخدمات داخل القيادة العامة".

وقال المتحدث باسم الجيش في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء ليل الخميس إن الحريق لم يحدث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وأفاد مصدر في مطار الخرطوم الدولي "سودان تربيون" أن اغلاق مطار الخرطوم لساعتين تم من باب الاحتياط بعد انفجار في مخزن ذخيرة بالقرب من القاعدة العسكرية داخل المطار.

وقالت المصدر إنه "تم اغلاق المطار لساعتين من أجل تأمين سلامة الطائرات لدى اقلاعها وهبوطها.. تم إحتواء الموقف بعد ذلك وعادت الحركة في المطار لطبيعتها بعد ساعتين فقط".