حريق هائل يلتهم محلات تجارية بعاصمة جنوب دارفور

نيالا 12 ديسمبر2018- قضى حريق ضخم شب في السوق الكبير بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على 16 محل تجاري وكبد أصحابها خسائر مالية فادحة.
- حريق قضى على محلات تجارية في سوق نيالا الكبير وخلف خسائر فادحة ..12 ديسمبر 2018 (سودان تربيون)
وقال أحد التجار المتضررين ويدعى سالم عيسى النور لـ (سودان تربيون) إن النيران بدأت في الاشتعال حوالي الساعة الثالثة من صباح الأربعاء وأن الأسباب لازالت غير معروفة لكنه رجح أن يكون سببها تماس كهربائي.
واضاف سالم ان الحريق قضى على 16 متجر خمس منها للبيع الاجمالي مشيرا الى ان حجم الاضرار كبير للغاية خاصة وأن بعض التجار كانوا يحتفظون بمبالغ نقدية داخل المتاجر وقضت عليها النيران.
وانتقد عدد من التجار تأخر قوات الدفاع المدني في التعامل مع الحريق الذي يبعد عن رئاسة شرطة الدفاع المدني حوالي 80 مترا فقط ما أدى الى تفاقم الأضرار.
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