حريق يقضي على منازل ومؤنة قرويين بشرق دارفور

الضعين 21 نوفمبر 2017 ـ قضى حريق على 40 منزلا بكامل ممتلكاتها ومؤنة قرويين من الحبوب في أحد أحياء بلدة "صليعة"، نحو 60 كلم شمال غرب الضعين بولاية شرق دارفور.

حريق في أبو كارنكا بشرق دارفور ـ الأربعاء 23 مارس 2016 (صورة لسودان تربيون)

وشب حريق هائل بحي الوحدة في منطقة صليعة التابعة لمحلية ياسين بشرق دارفور، حيث يعتمد أهالي المنطقة كليا في سكنهم ومحالهم الخاصة وتخزين محصولاتهم الزراعية على المبانى القشية، ما أعاق جهود إطفاء الحريق.

وقال رئيس اتحاد المزارعين بالمنطقة حسن التوم إن الحريق قضى على 40 منزلا بكامل ممتلكاتها والمحصولات الزراعية التي تم حصادها الأيام الماضية وخزنت كمؤنة عام.

وبحسب التوم فإن مواطني الحي المنكوب في حاجة ماسه لمد يد العون خاصة من قبل مفوضية العون الانساني حتى يتم تذليل الصعوبات اليت يواجهها المتضررين في الحصول على المأكل والمشرب والمأوى والأغطية خاصة مع فصل الشتاء.

وطالب أهالي صليعة حكومة المحلية والولاية باستجلاب سيارة للإطفاء تفاديا للحرائق التي ظلت تلازم رئاسة محلية ياسين ووحداتها الإدارية.

وشب حريق هائل في 23 مارس 2016 بمدينة "أبو كارنكا"، نحو 54 كلم شرقي مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وقضت النيران على 24 منزلا و5 محال تجارية.

وتعاني ولاية شرق دارفور على وجه الخصوص من قلة وسائل إطفاء الحرائق ما يتسبب دائماً في زيادة حجم الخسائر.