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حريق يقضي على 25 منزلاً في احدى قرى شمال دارفور

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الفاشر 29 يناير 2017 ـ شب حريق في احدى قرى الوحدة الإدارية "فتا برنو" بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور 45 كلم جنوبي مدينة كتم الواقعة غرب الفاشر عاصمة الولاية.

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حريق في أبو كارنكا بشرق دارفور ـ الأربعاء 23 مارس 2016 (صورة لسودان تربيون)

وقال نائب الدائرة "26" (كتم ـ فتا برنو) بالمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عباس لـ "سودان تربيون"، الأحد، إن الحريق الذي شب بقرية "بيدي" يوم الجمعة قضى على 25 منزلاً وخسائر في المحاصيل ونفوق الحيوانات.

وأضاف عباس "السكان أصبحوا من دون مأوى.. لا خسائر في الأرواح وشكلنا لجانا على مستوى القرى لترتيب عودة الحياة هناك".

ووجه نائب الدائرة نداءً للمنظمات ذات الصلة ومفوضية العون الإنساني والحكومة وأبناء المناطق حول كتم والخيرين لدعم الأهالي المتضررين وتوفير الكساء والغذاء لهم.

وأشار إلى ضرورة تخطيط القرى الكبيرة وأهمية ان يبدأ قاطنوها في تنظيم قراهم وتوسيع الطرق تفادياً للحرائق. وقال "في ولاية شمال دارفور تكثر كوارث حرائق القرى نتيجة لعدم التخطيط".

وتتكرر الحرائق بقرى شمال دارفور مع دخول فصل الصيف أو كثرة الرياح، ولا توجد في محليات الولاية البالغة 18 محلية أي سيارات إطفاء أو إدارات للدفاع المدني، حيث تقتصر الخدمة على عاصمة الولاية الفاشر فقط.



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