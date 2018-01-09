حريق يقضي على 33 منزلا في قرية بشمال دارفور

الفاشر 9 يناير 2018 ـ قضى حريق شب في قرية "تيتل" بمنطقة "الحمرة" في محلية كتم بولاية شمال دارفور، الثلاثاء، على 33 منزلا وإتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية والنقدية.

حريق في أبو كارنكا بشرق دارفور ـ الأربعاء 23 مارس 2016 (صورة لسودان تربيون)

وقال عضو المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور عن دائرة "كتم ـ فتا برنو" محمد إبراهيم عباس لـ "سودان تربيون" إن أسباب الحريق تعود إلى الإهمال وليس بفعل فاعل.

وقال "حدث حريق هائل في منطقة الحمرة بقرية تسمى (تيتل)، أدى إلى خسائر كبيرة جدا في منازل المواطنين وقضى على أكثر من 33 منزلا وممتلكات وأمتعة ومحاصيل من الذرة والدخن والسمسم".

وأكد عضو المجلس عدم وقوع خسائر في أرواح الأهالي أو نفوق الثروة الحيوانية.

وقال إن المتضررين في حاجة ماسة للمأوى والمساعدات الإنسانية والأغطية، ووجه نداءً للحكومة والمنظمات وأهالي القرى المجاورة والخيرين لتوفير الغذاء والإيواء للمتضررين.

ويعد استخدام المواد المحلية للبناء في القرى والريف وعدم التخطيط الحضري وافتقار تلك المناطق لوحدات الإطفاء من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع خسائر فادحة حال حدوث حرائق.