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حريق يلتهم أكبر أسواق جنوب دارفور ويخلف خسائر فادحة

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نيالا 3 فبراير 2018 - قضى حريق هائل،على سوق منطقة "كافي كنجي" بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور مساء السبت مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من مائة مليون جنيه سوداني .

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حريق بمعسكر "صافية ام قد" للنازحين بولاية جنوب دارفور-10يناير 2017

ويعتبر السوق المنكوب الأكبر في ولاية جنوب دارفور، ويمثل موردا اقتصاديا مهما للتجار وأهالي البلدة.

وشب الحريق الضخم إثر تسريب وقود، وأدى الي احتراق المكان بأكمله.

وأبلغ معتمد محلية الردوم ادم اسحق "سودان تربيون" بتكوين لجنة لحصر الخسائر المادية.

ونفى حدوث اي خسائر في الارواح لكنه ناشد المنظمات الانسانية بدعم المتأثرين من التجار.

ويقع سوق ""كافي كنجي" في الحدود مع دولتي افريقيا الوسطي وجنوب السودان جنوبي غرب محلية الردوم بجنوب دارفور.

وتشهد المنطقة نشاطا تجاريا واقتصاديا ضخما خاصة بعد اكتشاف عدد من مناجم الذهب حيث تنشط هناك عمليات تعدين أهلي واسعة.

ويعد استخدام المواد المحلية في البناء بالثري والأرياف في دارفور بجانب انعدام التخطيط الحضري وافتقار تلك المناطق لوحدات الإطفاء من الاسباب التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة حال اندلاع الحرائق.



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