حريق يودي بحياة طفلين في مخيم للنازحين بدارفور

الفاشر 5 ديسمبر 2017 -لقي طفلان صرعهما حرقا الأحد إثر حريق بمخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما قضت النيران على عشرات المنازل.

أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)

وقال ادم عثمان أحد شيوخ المخيم لـ "سودان تربيون" إن الحريق قضى تماما على عشرات المنازل المشيدة بالمواد المحلية بكامل محتوياتها.

وأضاف " الحريق نشب في سنتر "ج" وأدى الى مقتل الطفلين سلمى طاهر خمسه اعوام، وحسين يحيى ستة أعوام والاسر المتضررة تعيش الان في العراء بلا مأوى وغطاء وسط أجواء باردة".

وأوضح عثمان ان اسر الأطفال الضحايا نزحت في وقت سابق من منطقة شنقل طوباي بمحلية دار السلام بشمال دارفور وان الحريق اشتعل أثناء غياب أهاليهم.

وتابع "هنالك حرائق متكررة في المعسكر ونبهنا كثيرا الى عدم ترك الأطفال في المنازل بمفردهم ونناشد الجميع الانتباه الى ذلك ".