حريق يودي بحياة طفلين في مخيم للنازحين بدارفور

الفاشر 5 ديسمبر 2017 -لقي طفلان صرعهما حرقا الأحد إثر حريق بمخيم زمزم للنازحين جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، كما قضت النيران على عشرات المنازل.
- أطفال يلهون في مخيم (كلما) للنازحين بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ـ صورة لـ (سودان تربيون)
وقال ادم عثمان أحد شيوخ المخيم لـ "سودان تربيون" إن الحريق قضى تماما على عشرات المنازل المشيدة بالمواد المحلية بكامل محتوياتها.
وأضاف " الحريق نشب في سنتر "ج" وأدى الى مقتل الطفلين سلمى طاهر خمسه اعوام، وحسين يحيى ستة أعوام والاسر المتضررة تعيش الان في العراء بلا مأوى وغطاء وسط أجواء باردة".
وأوضح عثمان ان اسر الأطفال الضحايا نزحت في وقت سابق من منطقة شنقل طوباي بمحلية دار السلام بشمال دارفور وان الحريق اشتعل أثناء غياب أهاليهم.
وتابع "هنالك حرائق متكررة في المعسكر ونبهنا كثيرا الى عدم ترك الأطفال في المنازل بمفردهم ونناشد الجميع الانتباه الى ذلك ".
أخر الآراءكمندر مالك بتكلم صاح 2017-12-03 19:43:17 بقلم أسامة سعيد القادة الكبار هم وحدهم من يُنتجون المبادرات الخلاقة في الأوقات العصيبة ، كل الثورات تمر بحالات مدّ وجزر وصعود وهبوط والمعارضة السودانية هي الان في حالة الجزر والهبوط وذلك بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية و (...)
مستريحة ..فتنة المال والسلطان 2017-11-29 23:22:14 كتب : فيصل سعد 1 قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب صراعات أبناء العمومة غربي السودان. (موسى هلال،حميدتي) ومعروف لدى العامة انحدار النفر الكريم من اثنية الرزيقات ؛ المهرية والمحاميد. والمتابع الجيد يلاحظ تنامي الرزيقات، وتغلغلهم (...)
لماذا لم يقتل هلال؟ 2017-11-29 21:13:35 كتبت : سلمى التجاني لماذا وصل موسى هلال وأبناؤه وأخوه وصهره سالمين إلى الخرطوم ؟ ، ألم يكن من السهل التخلص منهم بتصفيتهم أثناء أو بعد المعركة ؟ ولماذا حرص حميتي في لقائه في سودانية 24 على التأكيد أن هلال وصل للمطار الحربي (...)
المزيد