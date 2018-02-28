حزب الأمة: المهدي قبل توصية بتأخير عودته إلى السودان

الخرطوم 28 فبراير 2018 ـ قال حزب الأمة القومي بالسودان، الأربعاء، إن رئيس الحزب الصادق المهدي قبل توصية لمجلس التنسيق الأعلى بتأخير عودته للبلاد على أن يحدد ميقات لاحقا.

الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم.. 18 مايو 2017 (سودان تربيون)

وغادر المهدي البلاد أول فبراير الحالي لعقد لقاءات بأديس أبابا حول خارطة الطريق الأفريقية والمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأوصى مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي في اجتماعه الإثنين الماضي بأن تتأخر عودة الصادق المهدي، التي تقررت في وقت سابق أن تكون في بداية مارس القادم، وذلك "لمشاركته في اجتماعين مهمين خلال شهر مارس بباريس وأديس أبابا لتحديد موقف موحد لقوى نداء السودان".

وتشير "سودان تربيون" إلى اجتماع قوى "نداء السودان" ينتظر أن يكون في الأسبوع الثاني من مارس.

يذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي دعا أخيرا اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وبعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) الى التواصل مع الأطراف المتحاربة في الإقليم خلال ثلاث أشهر.

وبحسب بيان لحزب الأمة أن تأخر المهدي من أجل "مهمة تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والانفتاح نحو جميع القوى السياسية العاملة من أجل نظام جديد".

وأضاف البيان: "وافق رئيس الحزب على توصية مجلس التنسيق وسيعلن موعد عودته في الوقت المناسب".