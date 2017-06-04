حزب الأمة يؤكد تطابق موقفه مع بيان الترويكا بشأن معارك دارفور

الخرطوم 4 يونيو 2017 ـ قال حزب الأمة القومي، الأحد، إن موقف دول "الترويكا" بشأن المعارك الأخيرة بدارفور يتطابق مع موقفه، ورهن تحقق الحوار الشامل المطلوب لإنهاء الإقتتال والاستقطاب بتبني استراتيجية أقرها الحزب في يناير الماضي.

مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان

وأكد الحزب المعارض في بيان أنه شكل لجنة لتقصي الحقائق في 24 مايو الماضي حول الأحداث الأخيرة بدارفور عقب تجدد القتال بين الحكومة والمسلحين، موضحا أن اللجنة قامت بمجهود كبير وأكملت تقريرها وقدمته لمجلس التنسيق توطئة لعرضه على المكتب السياسي للحزب ليقرر بشأنه.

ودارت أخيرا معارك ضارية بين قوات الحكومة وحركتين مسلحتين بالتزامن في ولايتي شمال وشرق دارفور، حيث تقاتل الحكومة السودانية حركات مسلحة منذ العام 2003.

وذكر البيان الذي تلقته "سودان تربيون" أن بيان مجموعة الترويكا ومناشدتها لكافة أطراف الصراع لوقف العدائيات وتمكين الإغاثة وتنفيذ الحوار بإشراف الآلية الأفريقية وفق خريطة الطريق "يعبر في جوهره عن موقف الحزب".

وأعربت دول الترويكا "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج" وسفارات الاتحاد الأوروبي بالخرطوم الخميس الماضي عن بالغ قلقها من تجدد القتال في دارفور بين الحكومة والمسلحين ودعتهم لوقف الاعتداءات والعودة للتفاوض.

وأضاف حزب الأمة أنه بعد التشاور مع مكونات تحالف "نداء السودان" أعلن تفاصيل استراتيجية لتنفيذ الحوار الوطني باستحقاقاته المطلوبة لفتح صفحة جديدة في الشأن الوطني تحقق مطالب السودانيين المشروعة وتتخذ نهجا قوميا بحيث لا يهيمن عليه حزب ولا يعزل حزبا.

وتابع "هذه الاستراتيجية هي السبيل الوحيد للحوار الشامل المطلوب لإنهاء الإقتتال والاستقطاب والتطبيع مع الاسرة الدولية وبدونها لن يتحقق سلام واستقرار أو حقوق إنسان في السودان".

وتنص الاستراتيجية على أن "أولى الخطوات هي توفير المناخ المناسب نحو حوار مجدٍ ما يتطلب وقف العدائيات باتفاق أطراف الإقتتال وتكوين آلية للمراقبة والانضباط وإنسياب الإغاثة الإنسانية بإسناد أمرها للمعونة الأميركية بالنسبة لجنوبي كردفان والنيل الأزرق وإسناد إخلاء الجرحى والمرضى والموتى عبر الحدود السودانية الإثيوبية بواسطة الصليب الأحمر بجانب اطلاق سراح المحبوسين وتبادل الأسرى وكفالة الحريات والفو العام".

وأشار بيان الحزب الى أن هذه الخطوات تهيئ المناخ المناسب وتفتح الطريق لحوار بموجب خريطة الطريق الأفريقية الموقعة في مارس وأغسطس من قبل الحكومة والمعارضة.

وناشد حزب الأمة جميع القوى الوطنية والإقليمية والدولية المحبة للسلام والديمقراطية أن تصطف مؤيدة لهذه الاستراتيجية.