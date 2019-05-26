حزب (الأمة) يفاجئ الحلفاء بإعلان رفضه الإضراب العام

الخرطوم 26 مايو 2019- في تطور له ما بعده، أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، الأحد رفضه قرار الإضراب العام الذي أعلنته قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء.

الصادق المهدي

ولا تبدو الأوضاع على ما يرام داخل هذا التحالف العريض برغم اجتهاد قادته في نفي وجود خلافات وتأكيدهم المستمر بعدم وجود خلافات.

وأعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة في بيان أعقب اجتماع عقده يوم السبت " رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة".

ولفت الى أن سلاح الإضراب يمكن أن يكون واردا في "ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير.

ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تكوين هذا المجلس برغم اجتماعات مكثفة عقدت لتشكيله لكنها أخفقت في الوصول الى صيغة نهائية بسبب تباين وجهات النظر والخلافات بين مكوناته.

وأشار بيان حزب الأمة الى أن المجلس القيادي سيقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم الاثنين 27 مايو.

ومع ذلك أوضح بيان حزب الأمة الإضراب ربما لقى تجاوبا، لكن هذا لا يمنح السلطات حق فصل العاملين، المشاركين فيه.

وتجد الدعوة للإضراب تأييدا واسعا وسط القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، كما تنشط في خط مواز حملة أخرى يقول مراقبون إن أنصار نظام الرئيس المعزول ورائها ترفض المشاركة فيها وتحرض على كسر الإضراب.