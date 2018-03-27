حزب سوداني: إلتباس خليجي حيال موقف المعارضة من حرب اليمن

الخرطوم 27 مارس 2018 ـ قال حزب معارض، إن أطرافا خليجية لديها إلتباس في فهم موقف قوى "نداء السودان" تجاه مشاركة الخرطوم في حرب اليمن بقيادة السعودية، ما دفعها لإيصاد أبوابها في وجه المعارضة.

صور بثتها "سكاي نيوز" لجنود سودانيين في ميناء عدن ـ أكتوبر 2015

وشارك السودان في العملية العسكرية التي أطلقت عليها السعودية اسم "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين الشيعة باليمن منذ مارس 2015.

وطالب حزب التحالف الوطني السوداني، المعارضة السودانية عموماً وفصائل "نداء السودان" على وجه الخصوص بإزالة إلتباس موقفها حيال العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها موقفها من مشاركة السودان في عمليات (عاصفة الحزم) باليمن.

ودعا التحالف في رسالة بعثها لاجتماعات "نداء السودان" بباريس أخيرا وأطلعت عليها (سودان تربيون)، قيادة النداء لإبتدار حراك سياسي ودبلوماسي تجاه الأطراف الإقليمية ودول الخليج "لإزالة الإلتباس الناتج لديهم في ما يتعلق بتفسير مواقف المعارضة السابقة من مشاركة السودان في عاصفة الحزم باليمن بتوضيح أن تلك المواقف داعمة لهم ومعبرة عن ميول وتوجهات الشعب السوداني".

وأوضح الحزب في رسالته أن تقييم مواقف المعارضة حيال القضايا الإقليمية خاصة مشاركة السودان في عاصفة الحزم "فهم منه مناهضة المحور الخليجي أكثر من أنه إعتراض على أسلوب ومنهج الحكومة السودانية حيال هذه القضية".

وأضاف في رسالته أن الأطراف الخليجية أوصدت أبوابها في وجه المعارضة نتيجة التصدير الخاطئ لمواقف الأخيرة من حرب اليمن الذي ظهر وكأنه موجه ضد التكتل الخليجي.

وقالت الرسالة: "الأيام أثبتت صحة رؤيتنا الناقدة للمسلك الانتهازي للنظام والذي ظهر من خلال الإشارات التي أطلقها بعض أبواق النظام على رؤوس الأشهاد بدون حرج أو خجل للمطالبة بمقابل مشاركتهم في حرب اليمن".

وأكدت أن "المزاج الشعبي السوداني ظل على الدوام يحفظ علاقات خاصة مع شعوب جيرانه الإقليميين وجواره الأفريقي والدول الخليجية ويعبر عن هذا التقدير والامتنان باستقلالية تامة وبعيداً عن التوجه السياسي لحكام البلاد".

وأشارت إلى وجود قضايا ذات طابع إستراتيجي مشتركة مع دول الإقليم والخليج، ما يجعل مساحة المصالح والثقة بين المعارضة عموماً و"نداء السودان" خاصة وما بين الجيران الإقليميين والدول الخليجية هي الأكثر ثباتاً من علاقتهم الراهنة مع الحكومة السودانية التي يتعاملون معها كأمر واقع.

وتأسس حزب التحالف الوطني السوداني في العام 1994 تحت مسمى (قوات التحالف السودانية) بقيادة العميد "م" عبد العزيز خالد قبل أن يعود لممارسة نشاطه داخل البلاد بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل 2005.

ويترأس الحزب حالياً العقيد "م" كمال إسماعيل منذ أغسطس 2015 بينما يتولى المهندس محمد فاروق منصب نائب رئيس الحزب، وهما من ضمن المعتقلين مع قيادات المعارضة منذ أول فبراير الفائت.