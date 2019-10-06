حزب سوداني يعتزم الإعلان عن (حكومة ظل) من 11 حقيبة

الخرطوم 6 أكتوبر 2019- أعلن حزب (بناء السودان) اعتزامه الإعلان رسميا السبت المقبل عن حكومة ظل الحزب من 11 وزارة وثلاث ملفات.

شعار حزب (بناء السودان)

وقال وائل عمر عابدين أحد مؤسسي الحزب لـ (سودان تربيون) الأحد إن حكومة ظل (بناء السودان) هي الأولى من نوعها لحزب سياسي في السودان.

وأوضح أنها كمفهوم للمعارضة لم يطرح في السودان إلا عام ٢٠١١ عند تكوين حكومة الظل السودانية التي أسست لاحقاً حزب بناء السودان قيد التسجيل الرسمي.

وحكومة الظل أسلوب معارضة سياسية تهدف لمراقبة أداء الحكومة التنفيذية القائمة واقتراح الحلول البديلة لإدارة الدولة.

وأكد وائل عمر أن حلول حكومة الظل التي شكلها حزب بناء السودان ستكون متماشية مع نهج الحزب في عبور الأيدولوجيا

وأوضح أن إعلان التشكيل المزمع السبت المقبل سيتضمن تعيينات لوزيرات في مناصب لم يسبق أن تولتها النساء في السودان من قبل.

وتابع "اجتازت السيدات اللواتي تم اختيارهن لمناصب الوزيرات عملية تقييم دقيقة مع باقي الاعضاء المتقدمين لشغل مناصب وزراء في حكومة ظل حزب بناء السودان".

وتشمل الوزارات: الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، الدفاع، الصحة والرعاية الاجتماعية، البنى التحتية والنقل والطرق، التعليم والبحث العلمي، الزراعة والري والثروة الحيوانية، الطاقة، الصناعة والتجارة، العدل، بجانب تسمية ثلاثة ملفات هي الثقافة والفنون، السياحة والآثار، البيئة والتنوع الحيوي.

وفي 23 ديسمبر من العام 2013 جرى إعلان أول تشكيل وزاري لحكومة ظل في السودان، سعت الى تغيير شكل ومضمون الخطاب والممارسة السياسية في السودان باستبدال الجدل السياسي النظري القائم على الأيدولوجيات بمنافسة سياسية قائمة على البرامج التي تخاطب حاجات وتطلعات المواطن السوداني.

وطرحت وقتها عدد من النماذج في شكل برامج تفصيلية لقطاعات إدارة الصحة، السلام وإيقاف الحرب، الشباب، الرعاية الاجتماعية الاقتصاد، الاستثمار كما قدمت موازنة بديلة لموازنة حكومة السودان الرسمية في ذلك الوقت.

وفي الرابع من فبراير 2018 قررت حكومة الظل السودانية الدعوة لإنشاء حزب سياسي جديد باسم (بناء السودان) يتبنى رؤيتها القائلة بضرورة رسم سياسات تفصيلية لإدارة الدولة ورأت أن الحزب المزمع تأسيسه يجب ألا يحمل أي صبغة أيدلوجية.