حشد لمؤازرة الرئيس السوداني الأربعاء بالتزامن مع موكب يطالب بتنحيه

الخرطوم 6 يناير 2019- أعلنت قوى سياسية حليفة للحكومة السودانية تنظيم مسيرة الأربعاء المقبل للتعبير عن مساندة الرئيس عمر البشير الذي يواجه منذ ثلاث أسابيع احتجاجات شعبية تعد الأقوى من نوعها تطالب برحيله عن سدة الحكم ، ويتزامن هذا الحشد مع موكب للمعارضة تم الإعلان عن توجهه الى البرلمان للمطالبة بتنحي الحكومة.

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وقال رئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة إن لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة التي كونتها أحزاب الحوار الوطني، قررت تنظيم مسيرة "سلام السودان"، يوم الأربعاء المقبل باسم "نفرة السودان"، بالساحة الخضراء يخاطبها الرئيس البشير، وعدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية.

وقال في مؤتمر صحفي، الأحد،" إن قوى الحوار رأت إسناد الأمور بهذه النفرة لتعزيز ممسكات الوحدة".

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار دعم تماسك الدولة وخيارات الشعب، والعمل على حل الأزمة خاصة القضايا المتعلقة بالفساد وكسر حلقات السمسرة والوقود والنقود والخبز.

وتترافق هذه المسيرة مع اعلان تجمع من القوى السياسية والمهنية المعارضة تنظيم موكب يوم الأربعاء الى المجلس الوطني في أم درمان لتسليم قيادته مذكرة تطالب بتنحي الحكومة.

وتمنع الأجهزة الأمنية أي تجمعات في الخرطوم حيث عمدت الى فض كافة المواكب التي نظمتها قوى المعارضة خلال الأيام الماضية باستخدام الغاز والهراوات والرصاص الحي في كثير من الأوقات، كما اعتقلت مئات المشاركين فيها ولا زالت تحتجز عددا من قادة الأحزاب وكوادر المعارضة.