حشود سودانية ضخمة تلبي الدعوة لـ (مليونية الحكومة المدنية)

الخرطوم 2 مايو 2019- لبى ما لا يقل عن مليون سوداني الخميس دعوات للاحتشاد في محيط القيادة العامة للجيش السوداني لتأكيد المطالبة بنقل السلطة الى حكومة مدنية.

حشود ضخمة من السودانيين في محيط قيادة الجيش للمطالية بتسليم السلطة للمدنيين

ومنذ 11 أبريل الماضي يتولى مقاليد الأمور في هذا البلد مجلس عسكري وصل للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ودعا "تجمع المهنيين" الذي ينسق للاحتجاجات في السودان للخروج الخميس في "مليونية الحكومة المدنية" في أعقاب تعثر المفاوضات بين وفد من قوى "اعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي بشأن الحكومة الانتقالية.

وتوافدت على العاصمة السودانية مواكب ضخمة من عدة ولايات في غرب وشمال البلاد وشرقها وتعطلت الحركة كليا في وسط الخرطوم بسبب كثافة الحشود.

وهتف المتجمعون بشعارات تطالب بتشكيل الحكومة المدنية وتندد بنظام الرئيس المعزول ومعاونيه.

وسلم تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي يقول إنه ممثل الحراك الشعبي الواسع، الخميس رؤيته للمجلس العسكري بشأن السلطة الانتقالية وهياكلها وصلاحياتها.

وركزت المسودة على أن يكون للقوى التي أسهمت في التغيير القدح المعلى بهذه الحكومة وأن يترك لها حرية اختيار الوزراء ونواب المجالس التشريعية، على أن يكون التفويض والتمثيل العسكري منحصرا في جوانب محددة.