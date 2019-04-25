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حشود ضخمة في العاصمة السودانية تحيي مليونية (السلطة المدنية)

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الخرطوم 25 أبريل 2019- لبى عشرات الآلاف من السودانيين الخميس دعوة جديدة لقوى المعارضة للاحتشاد في ساحة الاعتصام المحيطة بمقر قيادة الجيش تحت مسمى "مليونية السلطة المدنية" للتأكيد على المطالب الداعية لتسليم الحكم الى نظام مدني واجتثاث النظام السابق

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مئات الآلاف في ساحة الاعتصام لإحياء "مليونية السلطة المدنية" .. مواقع تواصل

وتوافدت على مقر الاعتصام حشود كبيرة من ولايات خارج العاصمة، ووصلت سيارات نقل مختلفة الأحجام وهي محملة بأعداد كبيرة من مدن كوستي ، المناقل ،ود مدني ،شندي بينما شهدت مدن بورتسودان والقضارف والفاشر ونيالا مواكب لافتة.

وانضم للمحتجين في مقر قيادة الجيش للمرة الأولى عشرات القضاة تحركوا من أمام المحكمة الدستورية حاملين لافتات تطالب باستقلال القضاء واجراء إصلاحات عليه وتؤكد دعمهم للثورة التي أفلحت في تنحية الرئيس عمر البشير ونظامه عن سدة حكم مكث فيه 30 عام.

وتسببت الحشود الضخمة المتوجهة نحو القيادة العامة في شلل كامل للحركة وسط الخرطوم، حيث نظم رياضيون وصحفيون وقطاعات مهنية عديدة مواكب الى ميدان الاعتصام.

وهتف المتجمعون بشعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وفي محيط السفارة المصرية بالخرطوم تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين للمطالبة بعدم تدخل مصر في الشؤون السودانية.

وهتف المحتجون” قل للسيسي دا السودان... انت حدودك بس أسوان".

ووافق قادة أفارقة في اجتماع بالقاهرة الثلاثاء الماضي على إمهال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ثلاثة أشهر لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية وتمديد لمهلة الـ 15 يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، لكن هذه التوصية بحاجة لمصادقة مجلس السلم والأمن الأفريقي.

ويتولى السيسي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

وأرجأت قوى المعارضة إعلان تسمية مرشحيها للحكومة الانتقالية بعد التوصل لاتفاق مع المجلس الانتقالي وتشكيل لجنة مشتركة لبحث المسائل الخلافية ومحاولة تسويتها بالتوافق.



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