جوبا توفد مبعوثا خاصا للخرطوم لتأكيد التعاون مع الحكومة الانتقالية

الخرطوم 1 مايو 2019- بعثت دولة جنوب السودان الأربعاء وفدا رفيع المستوى الى الخرطوم أجرى مشاورات مع قادة المجلس العسكري وقوى المعارضة لتأكيد حرص جوبا على التعاون خلال المرحلة المقبلة سيما في قضايا النفط والاقتصاد.

وزير النفط في جنوب السودان ايزيكل جاتكوث يتحدث الى (رويترز) في جوبا 10 أكتوبر 2017

وأعادت دولة جنوب السودان الثلاثاء ضخ البترول من حقل (النار) بولاية روينق بإنتاج يبلغ 500 برميل يومياً

ويعتبر (النار) ثالث الحقول التي دخلت الإنتاج بعد "توما ثاوث" و"الوحدة"، حسب الخطة الموضوعة لإعادة تشغيل ضخ النفط من حقول دولة جنوب السودان.

وأجرى وزير النفط في جنوب السودان ايزكيل لول اتكوث مبعوث الرئيس سلفا كير مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وقال بحسب وكالة السودان للأنياء إنه جاء السودان برسالة واضحة من رئيس جنوب السودان مفادها "أن التعاون بين البلدين أمر يعلو على أي اعتبار آخر".

وأشار الى أنه اطمأن على تدفق البترول من مناطق الانتاج الي موانئ التصدير ومن استمرار ترحيل المواد الخاصة بالانتاج من بورتسودان الي هجليج وغيرها من المناطق.

وأوضح أنه زار ميناء بورتسودان وتأكد ميدانيا من ان عمليات البترول تسير بصورة ممتازة ولا توجد عوائق امام تدفق النفط ووصف اجتماعه بالمسئولين هناك بانه كان ممتازا حيث اطمأن ان كل المواد الضرورية لإنتاج البترول وتصديره تسير بشكل جيد ولا توجد اي معوقات مما يعني أن ضخ البترول لن يتأثر ولن يتوقف.

وفي تصريحات له يوم الاثنين قال جاتكوث، إن نفط بلاده يتدفق بسلاسة عبر السودان، بعد حل المشكلات المتعلقة باستيراد الكيماويات اللازمة للحفر والناجمة عن إضراب في ميناء بورتسودان السوداني.

وتعطلت إمدادات الكيماويات التي يستوردها جنوب السودان عبر الميناء لاستخدامها في أنشطة الحفر النفطي أواخر الأسبوع الماضي بعدما بدأ عمال النفط في الميناء إضراباً.

وقال لوال إن هذه الكيماويات ستُشحن إلى جنوب السودان يوم الإثنين.

وأضاف خلال زيارة للسودان لبحث المسألة مع المسؤولين السودانيين "يمكنني أن أطمئن العالم وشعب جنوب السودان بأن نفط جنوب السودان يتدفق بسلاسة دون أي صعوبات"“.

وأشار إلى أن الكيماويات تعطلت في الميناء ثلاثة أيام.

وتابع "ستخرج الكيماويات الموجودة في بورتسودان اليوم متجهة إلى جنوب السودان".

وكان وزير الإعلام في جنوب السودان قال يوم الجمعة، إن صادرات البلاد من النفط تعطلت بسبب الإضرابات والاحتجاجات في بورتسودان، لكن المسؤولين السودانيين قالوا إنه لا يوجد أي تعطل للصادرات.

ويقول جنوب السودان، الذي يشحن نفطه عبر السودان من خلال خط أنابيب إلى بورتسودان، إن إنتاجه الحالي من النفط يبلغ 135 ألف برميل يومياً.

وعود حميدتي

وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان (حميدتي)، لدى لقائه مبعوث سلفا كير بحل مشكلات النفط والمعابر بين السودان وجنوب السودان، في وقت وجيز.

وقال سفير جوبا لدى الخرطوم ميان دوت في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع إن اللقاء ناقش عديد من القضايا التي تهم البلدين، بالتركيز على مشكلات النفط وفتح المعابر بين البلدين.

وأوضح أن نائب رئيس المجلس "تجاوب معهم بصورة طيبة"، ووعدهم بتوجيه الجهات المختصة لحل مشكلة النفط بصورة عاجلة عقب نهاية الاجتماع، بجانب معالجة مشكلة فتح المعابر.

الدقير ومبعوث كير

واجتمع مبعوث الرئيس سلفا كير ميارديت برئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ناقلا تحيات وتهاني شعب وحكومة جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير "بانتصار ثورة ديسمبر".

وأكد جاتكوث بحسب تصريح صحفي للدقير استعدادهم لمساعدة السودانيين في تحقيق عبور سلس نحو تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والمساعدة في وقف الحروب وتحقيق السلام المستدام.

ونقل الدقير للمبعوث حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.