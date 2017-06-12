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حكومات دارفور تصدر قرارات بشأن السيارات غير المقننة

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الفاشر 12 يونيو 2017 – أصدرت حكومات عددمن ولايات دارفور قرارات متطابقة لمحاصرة السيارات التي دخلت الإقليم بطرق غير شرعية.

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سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وعممت محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قراراً الإثنين، منعت بموجبه حركة العربات غير المقننه والمظللة استنادا علي قرار سابق لوالي شمال دارفور.

وأورد القرار الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) أنه " يمنع منعا باتا حركة العربات التي تحمل لوحات أجنبية وتك التي بدون لوحات والتي تحمل لوحات مؤقتة، ويمنع حركة العربات المظللة وكافة المظاهر السالبة من حمل السلاح بالزي المدني وارتداء الكدمول".

ونص القرار على عقاب المخالفين بحجز المركبات، في رئاسة الفرقة السادسة مشاه، وعدم الإفراج عن أي عربة إلا بعد الرجوع الي لجنة أمن المحلية ومعاقبة أي شخص يرتكب المخالفة بالغرامة 5000 جنيه.

وتابع القرار" في حالة تكرار المخالفة الغرامة 5000 والسجن لمدة شهر، في حالة ضبط اي نظامي مخالف للمواد (1،2،3) من هذا القرار يعرض لمحاكمة عسكرية بالشؤون القانونية ".

وفي زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور أعلنت الحكومة الاثنين، عن خطة لجمع السلاح غير المرخص ومنع تجوال السيارات التي لا تحمل اللوحات داخل مدن الولاية.

وقال العميد طارق الرشيد على نائب مدير شرطة ولاية وسط دارفور لـ(سودان تربيون) ، "أنه قد تقرر تنفيذ خطة الولاية المتعلقة بجمع السلاح غير المرخص من أيدي المواطنين خلال الأيام القادمة والتي ستبدأ بالإعلان والحصر ثم التجميع وستشمل كل محليات الولاية بالتزامن مع حملات باقي ولايات دارفور".

واضاف أن الحملة ستشمل السيارات التي لا تحمل اللوحات وستمنع من التجوال في طرقات كل مدن الولاية المختلفة .

وفي نهاية مايو الماضي أصدر والي غرب دارفور فضل المولى الهجا قرارا بمنع استخدام وقيادة المركبات غير المرخصة داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور وبحسب القرار التي تحصلت "سودان تربيون" على نسخته "يمنع قيادة واستخدام المركبات غير المرخصة نهائياً داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور ".

وتابع القرار "يتم عمل لوحات مؤقتة للسيارات اللاندكروزر التي تم حصرها لتسهيل حركة مرورها بطرقات الولاية لحين توفيق أوضاعها، بعد انتهاء فترة السماح المحددة يتم حجز أي مركبة غير مرخصة ولا تحمل لوحات قانونية بقيادة الفرقة (15) مشاه".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير وجه خلال جولة بولايات دارفور في أبريل من العام الماضي بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم الظاهرة المرتبطة بارتكاب جرائم النهب والقتل.

ودخلت السودان عبر ولايات دارفور الآلاف من السيارات غير خاضعة للجمارك تم استجلابها من دول الجوار "أفريقيا الوسطى، تشاد، ليبيا وجنوب السودان" بعد فتح باب الجمارك للسيارات ذات الموديلات القديمة في حالة استثنائية بولايات جنوب وشمال وغرب دارفور العام الماضي.



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