حكومة الخرطوم: إجازة المدارس الكنسية فى موعدها بالأحد

الخرطوم 29 يوليو 2017- نفت حكومة ولاية الخرطوم ، ما تردد عن الغائها عطلة يوم الأحد للمدارس الكنسية.

كنيسة في الخرطوم

ولاحت بوادر أزمة بين مدارس تابعة للكنائس ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، نهاية الاسبوع الماضي، بعد أن عممت إدارتي "المرحلة الثانوية للتعليم الخاص" و"التعليم الخاص الأساسي" بمحلية أمدرمان، قرارات للمدارس بمنع المداومة يوم السبت باعتباره عطلة رسمية والدراسة في يوم الأحد، رغم أنه عطلة المسيحيين المعروفة.

وطلب خطاب لإدارة المرحلة الثانوية للتعليم الخاص بمحلية أمدرمان التابعة لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم من مدرسة سان جورج "بنين وبنات"، عدم منح التلاميذ عطلة أيام الأحد "لعدم تأثر العملية التعليمية وسير الخطة."

لكن وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم فرح مصطفي قال في تصريح لوكالة السودان للأنباء،يوم السبت، إن وزارته تؤكد وجود تقويم موحد للتعليم بولاية الخرطوم.

وأضاف" يجب الالتزام بعطلتي الجمعة والسبت.. وعلي جميع المدارس الالتزام بالتقويم المجاز من الدولة ومراعاة اجازة الاخوة المسيحين بالكنائس ليوم الاحد".

وواجهت الحكومة السودانية الأشهر الأخيرة موجة انتقادات واسعة من منظمات وجهات دولية وقوى معارضة بعد اتهامها بانتهاك حرية الأديان والتضييق على الأقليات المسيحية، على خلفية توقيف قساوسة في قضايا جنائية وإزالة بعض الكنائس.

وأرجأت الولايات المتحدة الأميركية النظر في رفع العقوبات عن السودان، لثلاث أشهر تنتهي في أكتوبر، لمراقبة الخرطوم والتأكد من التزامها بإحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان.