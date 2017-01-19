حكومة السودان توقع بأبوظبي اتفاقية وديعة بقيمة نصف مليار دولار

الخرطوم 19 يناير2017 ـ أعلنت وكالة الأنباء السودانية، أن الخرطوم وقعت في أبوظبي، يوم الخميس، على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار.

ولي عهد أبوظبي يستقبل الرئيس السوداني السبت 28 نوفمبر 2015 صورة من (وام)

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 6 ديسمبر الماضي عن حصول بلاده على وديعة من دولة الإمارات بقيمة نصف مليار دولار، بجانب التزام الدولة الخليجية بتوفير حاجة البلاد من الجازولين لمدة ستة أشهر وتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية تنتج ألف ميقاواط بنظام "البوت".

ولم يوضح الخبر الذي نقلته الوكالة الرسمية، ما إذا كانت الوديعة التي جرت مراسم التوقيع عليها في إمارة أبوظبي، الخميس، على صلة بالوديعة التي أعلنها البشير عقب زيارته الإمارات.

ووقع محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر صباح الخميس بإمارة أبوظبى على اتفاقية وديعة مصرفية بقيمة 500 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية.

ومنذ أن عومت الحكومة السودانية الجنيه بشكل جزئي في نوفمبر الماضي اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 20 جنيه، ثم بدأ في التدحرج عقب اعلان واشنطن الجمعة الماضي رفع العقوبات الإقتصادية جزئيا عن الخرطوم، لكن الدولار عاود، الخميس، الارتفاع مجددا إلى أكثر من 19 جنيها.