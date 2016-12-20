حكومة جنوب السودان تشكل لجنة للحوار الوطني

الخرطوم 20 ديسمبر 2016 ـ عيّن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ـ "سونا"

وأعلن سلفا كير الأسبوع الماضي عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد.

وقال سلفا كير أمام البرلمان، يوم الأربعاء "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم اعطائها فرصة كبيرة في عملية الحوار.

وفي مرسوم رئاسي أذاعته هيئة إذاعة جنوب السودان الأثنين الماضي أعلن سلفا كير، الذي نصّب نفسه راعياً للجنة الحوار، تعيين المطران بريدي تعبان والدكتور موسيس مشار رئيسين مشتركين للجنة، بجانب تعيين ابيل الير وجوزيف لاقو وبونا ملوال وفرانسيس دينق كمستشارين له بجانب آخرين كأعضاء.

وقال الرئيس أن اللجنة ستقوم بإعداد جدول أعمال الحوار لتوجيه عملية الحوار الوطني والعمل بشكل وثيق مع الخبراء لتسهيل العملية، وزاد "إن اللجنة ستصدر جدولا زمنيا لعملية الحوار الوطني".

ولم تصدر ردود أفعال رسمية حتى الآن من أطراف الصراع الأخرى في جنوب السودان على تشكيل الجنة على الرغم من أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة.

وكان زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار قد رفض دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة".

وقال مشار في مقابلة مع "الاسوشيتد برس" السبت في جنوب أفريقيا "يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار".

يُشار أن عشرات الآلاف قد قتلوا وشُرد أكثر من مليون في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان بين القوات الحكومية وقوات التمرد التي يقودها مشار.

وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا أن جنوب السودان يواجه خطر الإبادة الجماعية بينما يتصاعد القتال في المنطقة الاستوائية في جنوب البلاد.