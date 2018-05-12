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حكومة جنوب السودان تقرر رفع الدعم عن الوقود

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جوبا 12 مايو 2018- رفعت حكومة جنوب السودان الجمعة الدعم عن الوقود لتخفيف عبء دعم الدولة ، لكن الخطوة ستزيد التضخم المرتفع بالفعل في البلاد المضطربة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قالت نائبة وزير الإعلام ليلي ألبينو أكول أن الحكومة قررت من الآن فصاعدا وقف دعم الوقود.

ووفقاً للقرار فإن الحكومة لم تعد تخصص أموال لشركة النفط الوطنية لاستيراد الوقود للبيع بسعر مخفض للجمهور.

وقالت أكول "إن القرار الأول لمجلس الوزراء اليوم هو رفع دعم عن الوقود.. لقد أقر مجلس الوزراء بأن مواطني جنوب السودان يعانون بالفعل، وأن دعم الوقود الذي كان من المفترض أن يخفف من الظروف الاقتصادية لمعظم مواطنينا لم يؤدي إلى نتيجة ".

وأوضحت أن الحكومة قررت الآن خفض الإنفاق على دعم الوقود للسماح باستخدام هذه الأموال للوفاء بالالتزامات الأخرى، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الوقت المحدد.

وأضافت إن خفض الدعم يبدأ على الفور حيث تم توجيه وزراء المالية والبترول لبدء تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس.

وفي قرار منفصل آخر وجه مجلس الوزراء وزير المالية إلى إعطاء الأولوية لسداد متأخرات موظفي الخدمة المدنية.



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