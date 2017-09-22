حكومة جنوب دارفور تتهم نازحين بإطلاق النار على قوة تأمين الرئيس

الخرطوم 22 سبتمبر 2017 ـ اتهمت حكومة ولاية جنوب دارفور نازحين بمخيم "كلما" بالبدء في إطلاق النار من أسلحة آلية على قوة التأمين المشتركة الخاصة بحماية موقع استقبال الرئيس عمر البشير في محلية بليل قرب أكبر مخيمات النزوح بالولاية.

نازحو (كلما) يحتجون لليوم الثاني على زيارة البشير

وسقط العشرات من النازحين بين قتيل ومصاب في المواجهات التي وقعت يوم الجمعة أثناء زيارة للرئيس عمر البشير، قرب مخيم "كلما"، نحو 16 كلم جنوبي مدينة نيالا.

وقال بيان أصدرته حكومة الولاية، مساء الجمعة، أن نازحين معترضين على زيارة البشير أطلقوا أعيرة نارية من داخل معسكر "كلما" على قوة التأمين المشتركة بواسطة بندقية "كلاشنكوف" ورشاش "قرنوف" ورشاش "دوشكا"، فضلا عن استخدام قنابل "القرنيت".

وأفاد البيان أن هجوم النازحين أدى إلى إصابة الجندي حسين إسماعيل حامد اصابة خطرة بطلق ناري في الرأس، وجرى نقله إلى المستشفى، كما تعرضت 3 مركبات تخص قوة التأمين للتلف.

وأشار بيان حكومة الولاية إلى أنه أعقب ذلك وقوع اشتباكات داخل المعسكر بين مؤيدين لزيارة البشير ومعارضين منعوا المؤيدين من استقبال الرئيس وتوفي جراء ذلك إثنين من النازحين هما اسحاق أبكر آدم "60 سنة" وإبراهيم آدم إدريس "47 سنة".

وكانت بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" قد أفادت في وقت سابق من يوم الجمعة بسقوط 3 قتلى و24 جريحا، بينما أكد ممثلون للنازحين مقتل 8 جراء الأحداث.

وكشفت حكومة الولاية أنها أخطرت منذ يوم الخميس رئيس بعثة يوناميد قطاع جنوب دارفور بخطاب رسمي اوضحت من خلاله "النوايا التخريبية التي ترتب لها مجموعات داخل المعسكر لتنفيذها أثناء اللقاء الجماهيري لرئيس الجمهورية".

وتظاهر نازحون من مخيم "كلما" منذ يوم الأربعاء ضد الزيارة التي أعلنت عنها حكومة الولاية للرئيس البشير إلى المعسكر.

وتابع البيان قائلا "إن التفويض الممنوح ليوناميد لا يعطيها الحق في حماية المسلحين داخل المعسكر"، وزاد "الحركات المسلحة ديدنها استغلال المواطنين وقواتنا ستظل لهم بالمرصاد وتعمل بلا كلل لحفظ الأمن".

وأشاد بتفاعل مواطني محلية بليل ونازحي معسكر كلما خاصة لاستقبالهم الرئيس وتفويتهم الفرصة على الحركات المتمردة ـ بحسب البيان ـ.

وأكدت حكومة جنوب دارفور حرصها التام على أمن وسلامة مواطنيها وإنفاذ توجيهات الرئيس بتوفير كل ما يحتاج إليه النازحين من أمن وتنمية واستقرار بمناطق العودة الطوعية.