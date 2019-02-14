حكومة جوبا تخصم راتب يوم لتمويل تنفيذ اتفاقية السلام

جوبا 14 نوفمبر 2019- قال وزير الاعلام بحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي ان الحكومة ستخصم راتب يوم واحد من موظفي الخدمة المدنية لتمويل تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

وزير الإعلام مايكل ماكوي

وقال ماكوي في تصريحات للصحفيين في جوبا الثلاثاء "قررت الحكومة أن يساهم جميع العاملين في القطاع العام بمبلغ واحد من كل شهر من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة لصالح عملية السلام.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتأمين أكثر من 44 مليار جنيه جنوب سوداني (280 مليون دولار) لعملية التنفيذ خاصة الترتيبات الأمنية باهظة التكلفة.

ودعا المسؤول الحكومي كذلك القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى وضع أيديهم في جيبهم للمساهمة في قضية السلام، وزاد "ان الحكومة توجه ايضا نداء الى قطاع الاعمال والى اجهزة المجتمع المدني والجهات المعنية للمساهمة في تنفيذ هذا السلام".

وتعهد المجتمع الدولي بدعم عملية تنفيذ السلام ولكنه طلب من حكومة جنوب السودان أن تثبت التزامها بالاتفاقية التي أعيد تنشيطها وأن توفر الأموال اللازمة لعملية تجميع الجنود وتدريبهم.

وكشفت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر أنها تواجه قيودا بالغة في الميزانية تؤثر على أنشطتها وطلبت من حكومة جنوب السودان تمويل الفجوات المالية.

وانتقد الرئيس سلفا كير الجمعة الماضي تحفظات الولايات المتحدة وشكوكها إزاء اتفاقية السلام، ولفت إلى أن هذا الموقف السلبي دفع الدول الغربية الأخرى لاختيار موقف "الانتظار".

وشدد كير على أن شعب جنوب السودان يجب أن يعتمد على نفسه ويركز على تنفيذ اتفاق السلام.