حكومة جوبا تطالب بدعم دولي لإنهاء الصراع

جوبا 21 سبتمبر 2017 ـ ناشد النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان، تعبان دينق الأربعاء، المجتمع الدولي لتقديم الدعم لإعادة البلاد الى طريق السلام ومساعدة النازحين على العودة الى ديارهم.
- تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)
وقال دينق في تصريحات من نيويورك "إنها مهمة شرف قدمها لي رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت لتمثيل بلدنا في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيسا للوفد الذي يمثل جنوب السودان".
وتابع "قابلت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة والوفود الحكومية من مختلف البلدان، وناقشت معهم قضية دعم دولتنا الوليدة من خلال جهود السلام والدعم الإنساني لمساعدة حكومة جوبا على كيفية إعادة توطين النازحين للعودة إلى منازلهم وبداية حياة جديدة منذ أن واجهوا العديد من الصعوبات".
ويرأس نائب رئيس جمهورية جنوب السودان وفد حكومته يتألف من 38 عضوا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري حاليا في نيويورك.
ويضم الوفد وزير الخارجية دينق ألور ومستشار الرئاسة والمبعوث الخاص نيال دينق نيال.
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