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حكومة جوبا تنفي تغيير اسم الجيش الشعبي

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جوبا 17 مايو 2017- أكدت حكومة جنوب السودان إن المرسوم الذى أصدره الرئيس سلفا كير كان يتضمن إعادة تشكيل جيش جنوب السودان فقط وليس تغيير اسمه.

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المتحدث بإسم الرئاسة في جوبا اتيني ويك أتيني (أ ف ب)

وأصدر الرئيس سالفا كير، وهو أيضا القائد الأعلى للجيش الشعبي لتحرير السودان، ثلاثة مراسيم تتعلق بالجيش وهي إعادة هيكلته ليشمل ثلاثة وحدات وهي القوة البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي.

ووفقا للمرسوم يرأس القوة البرية قائد القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي يرأسها قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بينما يرأس الوحدة النهرية قائد الوحدة النهرية.

وأصدر سلفا كير مرسوما منفصلا لإعادة تشكيل قيادة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان ليتألف من القائد الأعلى للجيش ووزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين ورئيس قوة الدفاع المعروف سابقا برئيس الأركان العامة، ونائب قوة الدفاع ومساعد رئيس قوة الدفاع لشؤون الإدارة، وشؤون الموظفين والمالية، وغيرهم

ويأتي المرسوم الرئاسي تماشيا مع قرارات مجلس القيادة العليا للجيش الشعبي في يونيو 2016 والتي اجازت إنشاء لجنة مراجعة الهيكلية للدفاع . واوكلت للجنة مهمة مراجعة هياكل وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين لتكون متماشية مع الجيش الشعبي .



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