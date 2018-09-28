حكومة جوبا وتحالف المعارضة يجيزان اتفاق سلام جنوب السودان

الخرطوم 28 سبتمبر 2018 ـ إجازت حكومة جنوب السودان وتحالف المعارضة، الجمعة، اتفاقية السلام الموقعة أخيرا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

اجتماع تحالف المعارضة بالخرطوم لإجازة اتفاق السلام بجنوب السودان ـ 28 سبتمبر 2018

ومن بين نصوص اتفاق السلام الموقع في الثاني من سبتمبر الحالي، إجازة اتفاق تسوية النزاع من قبل الأطراف الموقعة عليه.

وكانت الحركة الوطنية بجنوب السودان قد أجازت الاتفاقية، يوم الخميس، خلال اجتماع عقد في الخرطوم.

وفي جوبا أصدر الفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس البلاد والقائد الأعلى للجيش أمرا جمهوريا بالرقم (17) لتنفيذ اتفاقية السلام، بند وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية التقليدية وفقًا لأحكام اتفاقية السلام المنشطة.

ونصت الأوامر العسكرية بموجب القرار الرئاسي على إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمحتجزين العسكريين فورا، وقف التجنيد وتجميد تدريب المجندين فورا، تسجيل وتسليم المعتقلين السياسيين إلى طرف ثالث (الصليب الأحمر) والامتناع عن الرد على الهجمات الانتقامية وعدم الانتقام.

وطلب سلفا كير من رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي متابعة وضمان تنفيذ هذا الأمر.

في ذات السياق عقدت قيادة التحالف المعارض بجنوب السودان (SSOA) اجتماعا فوق العادة بالخرطوم يوم الجمعة، للمصادقة على الأتفاقية بحضور كافة قيادات المتمثلة في الحركات العسكرية والسياسية المنضوية تحت لواء التحالف.

وأكد المسؤول الإعلامي بالحركة الوطنية استيفن لوال لـ "سودان تربيون"، المصادقة الكاملة من قبل قيادة التحالف المعارض على اتفاقية السلام بالإجماع.

وقال لوال "نؤكد المضي قدما لتنفيذ الاتفاقية ونعلن اليوم بدء فتح صفحة جديدة والدخول في مرحلة بناء السلام وحماية هذا الاتفاقية".

واستضافت الخرطوم منذ أواخر يونيو الفائت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان انتهت بتوقيع اتفاقين حول الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة، قبل ذهاب الأطراف إلى توقيع اتفاق سلام نهائي.