 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 28 أيلول (سبتمبر) 2018

حكومة جوبا وتحالف المعارضة يجيزان اتفاق سلام جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 سبتمبر 2018 ـ إجازت حكومة جنوب السودان وتحالف المعارضة، الجمعة، اتفاقية السلام الموقعة أخيرا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

JPEG - 92.3 كيلوبايت
اجتماع تحالف المعارضة بالخرطوم لإجازة اتفاق السلام بجنوب السودان ـ 28 سبتمبر 2018

ومن بين نصوص اتفاق السلام الموقع في الثاني من سبتمبر الحالي، إجازة اتفاق تسوية النزاع من قبل الأطراف الموقعة عليه.

وكانت الحركة الوطنية بجنوب السودان قد أجازت الاتفاقية، يوم الخميس، خلال اجتماع عقد في الخرطوم.

وفي جوبا أصدر الفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس البلاد والقائد الأعلى للجيش أمرا جمهوريا بالرقم (17) لتنفيذ اتفاقية السلام، بند وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية التقليدية وفقًا لأحكام اتفاقية السلام المنشطة.

ونصت الأوامر العسكرية بموجب القرار الرئاسي على إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمحتجزين العسكريين فورا، وقف التجنيد وتجميد تدريب المجندين فورا، تسجيل وتسليم المعتقلين السياسيين إلى طرف ثالث (الصليب الأحمر) والامتناع عن الرد على الهجمات الانتقامية وعدم الانتقام.

وطلب سلفا كير من رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي متابعة وضمان تنفيذ هذا الأمر.

في ذات السياق عقدت قيادة التحالف المعارض بجنوب السودان (SSOA) اجتماعا فوق العادة بالخرطوم يوم الجمعة، للمصادقة على الأتفاقية بحضور كافة قيادات المتمثلة في الحركات العسكرية والسياسية المنضوية تحت لواء التحالف.

وأكد المسؤول الإعلامي بالحركة الوطنية استيفن لوال لـ "سودان تربيون"، المصادقة الكاملة من قبل قيادة التحالف المعارض على اتفاقية السلام بالإجماع.

وقال لوال "نؤكد المضي قدما لتنفيذ الاتفاقية ونعلن اليوم بدء فتح صفحة جديدة والدخول في مرحلة بناء السلام وحماية هذا الاتفاقية".

واستضافت الخرطوم منذ أواخر يونيو الفائت مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان انتهت بتوقيع اتفاقين حول الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة، قبل ذهاب الأطراف إلى توقيع اتفاق سلام نهائي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قضية الآنسة وئام شوقي 2018-09-26 19:49:56 الإمام الصادق المهدي قضية الآنسة وئام شوقي صارت قضية رأي عام، لا يمكن لمثلي أن يسكت عنها وعن تداعياتها، ولا يمكن حصرها بين متفهمين وراجمين. إن ما قالته الآنسة وئام في برنامج (شباب توك) يمثل ثقافة بدأت تظهر على أقوال (...)

جِنْ الجنجويد ! 2018-09-25 14:54:27 كتبت : سلمى التجاني أقرب قراءة لما تقوم به قوات الجنجويد من انتهاكات في حق المواطنين بأحياء الخرطوم ، وذلك باستهداف الشباب بالضرب وحلاقة الشعر ، هو أن هذه القوات قد كُلِّفت بمهمة إثارة الرعب في الشوارع ، في أوساط الشباب (...)

سؤال الشباب ...( ٨ ) 2018-09-24 16:44:46 كتب : محمد عتيق عبر عدد من الحلقات في هذه الزاوية جرت مخاطبة الأجيال الشابة الجديدة ، وفي ختامها اود تلخيص ‏بعضها واستكمالها .. ‏مع التأكيد على احترامنا التام لآباء الاستقلال ‏وقيادات الدولة السودانية المستقلة حتى اليوم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.