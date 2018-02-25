حكومة شمال دارفور تقر بوجود فجوة غذائية ببعض محلياتها

الفاشر 25 فبراير 2018 ـ أقرت حكومة ولاية شمال دارفور بوجود فجوة غذائية في 4 محليات بالولاية بسبب شح في الأمطار الموسم الفائت.
- أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر
وقال والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إن "هناك فجوة في الغذاء بالولاية ومحليات أم كدادة وطويلة والكومة والطويشة يعاني مواطنوها من الحصول على الحبوب بسبب قلة هطول أمطار الخريف الماضي".
ووصف الوالي في احتفال جماهيري لديوان الزكاة بالفاشر، الخميس الماضي، هذا العام بـ "عام الشدة والعمل من الحصول علي لقمة العيش الكريم"، داعيا الأغنياء لإخراج زكاة ثرواتهم ومنحها للفقراء والمساكين.
وكشف مصدر زراعي بالفاشر فضل حجب اسمه لـ "سودان تربيون" أن نتائج المسح الزراعي أكدت وجود فجوة غذائية كبرى بالولاية.
وأشار الى أن جملة الفجوة بلغت 190 ألف طن متري بزيادة 10% عن العام الماضي الذي كانت فيه نسبة الفجوة في الغذاء 157 ألف طن متري.
وفي مطلع فبراير الجاري طالب نواب في برلمان ولاية شمال دارفور الحكومة المحلية بالإعلان عن وجود فجوة غذائية بالولاية ومواجهة الولاية للفجوة مع التدخل السريع لحل الأزمات التي يعاني منها المواطنين في معاشهم.
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